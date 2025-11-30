Un jubilat a Andorra, condemnat a pagar a Hisenda a Espanya: aquests són els motius
El Suprem dona suport a una sentència que l'obliga a pagar més de 100.000 euros
Cristina Sebastià
És habitual que les persones que resideixen a Espanya es plantegin l'opció de traslladar-se a Andorra pels beneficis fiscals que ofereix el Principat. Tot i això, hi ha una sèrie de condicions per tributar a Andorra que, si no es compleixen, poden comportar greus sancions.
És el que ha passat a un jubilat, amb una propietat a Andorra, que ha estat obligat a pagar a Hisenda 104.138,09 euros després d'intentar tributar al país, malgrat tenir el nucli dels seus ingressos a Espanya.
Llei de l'IRPF
Tot comença quan l'oficina d'Hisenda li va reclamar l'impost de l'IRPF del 2018 per no haver fet la declaració de la renda després d'haver obtingut prou ingressos per haver-la de presentar obligatòriament.
L'home es va intentar justificar al·legant que s'havia traslladat a Andorra i havia comprat una casa el 2017. Els seus arguments van ser rebutjats per Hisenda, ja que es va demostrar que el jubilat també tenia un habitatge i la seva vida econòmica a Espanya.
En tenir dues residències, l'article 9 de la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) indica que “s'entendrà que el contribuent té la seva residència habitual en territori espanyol quan el nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics radiquin a Espanya, de manera directa o indirecta”, com passa en el cas de l'afectat.
A més, la dona i les filles del jubilat resideixen a Espanya, i aquest mateix article esmenta que “es presumirà que el contribuent té la seva residència habitual en territori espanyol quan el cònjuge no separat legalment resideixi habitualment a Espanya”.
Sentència
Davant d'aquests fets, el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, amb el suport del Tribunal Suprem, obliga el jubilat a pagar un deute de 60.864,23 euros, més una sanció de 43.273,86 euros, una suma que suposa un total de 104.138,09 euros.
La sentència també recull que l'implicat cobrava una pensió de 34.000 euros de la Seguretat Social a Espanya i tenia en propietat quatre immobles a Barcelona i Lleida.
No residia a Andorra
A més a més de tenir el centre de l'activitat econòmica a Andorra, per poder tenir la residència fiscal al Principat s'exigeix al ciutadà residir al país un mínim de 183 dies en un any natural.
El jubilat acusat per Hisenda no ha pogut demostrar que complís aquesta condició.
