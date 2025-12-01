Ignacio de la Calçada, advocat laboralista: "La prova més útil en un judici per assetjament laboral són els testimonis"
L'expert en drets dels treballadors aclareix quin és el procediment per demostrar aquesta situació davant d'un tribunal
Patricia Páramo
L'assetjament laboral o 'mòbing' és una realitat que afecta milers de treballadors a Espanya. És una conducta persistent i deliberada per part de superiors o companys que genera un entorn hostil i humiliant per a la víctima. Aquesta situació pot provocar conseqüències psicològiques, emocionals i físiques greus, a més d'influir negativament en el rendiment laboral. Tot i això, malgrat la gravetat del problema, moltes víctimes no aconsegueixen justícia perquè no poden demostrar l'assetjament davant un tribunal.
I és que, en l'àmbit legal, no n'hi ha prou amb sentir-se assetjat, cal demostrar-ho. Les sensacions personals, encara que reals, no en són proves. Per això, qualsevol persona que visqui una situació d'aquest tipus a la seva feina ha de començar com més aviat millor a recopilar evidències que sostinguin les seves acusacions.
Als judicis per assetjament laboral, la càrrega de la prova sol recaure en el treballador, i això complica molt les coses. És habitual que l'assetjament es doni en privat, sense testimonis, i que els que el presencien no s'atreveixin a declarar per por de represàlies. Per això, la clau és conèixer quin tipus de proves són vàlides i com aconseguir-les de forma legal. En aquest punt, l'advocat laboralista Ignasi de la Calçada ofereix una guia clara i molt útil sobre com fer front a aquesta situació des del punt de vista jurídic.
Els testimonis
Segons explica a les seves xarxes socials, “la prova més útil en un judici per assetjament laboral són els testimonis”. De la Calçada reconeix que el més difícil en aquests procediments és precisament demostrar l'assetjament, perquè normalment no hi ha càmeres, ni gravadores, i els companys de feina se solen mantenir al marge. Tot i això, insisteix que els testimonis tenen un pes enorme en judici, sempre que siguin creïbles i no tinguin un interès directe en el procediment.
L'advocat també afirma que els enregistraments són perfectament vàlids com a prova, encara que l'altra persona no sap que és gravada. “No has d'informar la persona que estàs gravant que ho estàs fent”, explica. Això sí, l'enregistrament ha de ser personal i ha de capturar una situació d'assetjament directe: insults, humiliacions, amenaces o comentaris inadequats. Aquestes proves es poden recollir amb qualsevol dispositiu digital, com ara el mòbil o una gravadora de veu, sempre que la víctima participi en la conversa.
A més dels testimonis i enregistraments, també es poden fer servir com a prova els missatges de WhatsApp, correus electrònics, xats interns d'empresa o qualsevol altra comunicació escrita on quedi constància de l'assetjament. No sempre són insults explícits: el mòbing també es pot manifestar mitjançant aïllament laboral, retirada de funcions, sobrecàrrega de treball o marginació deliberada. Tot això també es pot provar si hi ha evidències documentals que ho sostinguin.
Ignasi de la Calçada destaca que molts testimonis tenen por de declarar contra l'empresa per por de represàlies. Tot i això, els recorda que la llei els protegeix. Si una persona declara en judici i posteriorment pateix un acomiadament o represàlies, l'empresa podria ser sancionada per discriminació, i l'acomiadament seria considerat nul, és a dir, amb obligació de readmetre el treballador i pagar els salaris deixats de percebre. A més a més, el testimoni podria reclamar una indemnització per danys i perjudicis.
