Estàs jubilat i estàs pendent de la paga doble de Nadal? Aquesta és la data màxima per cobrar-la
Alguns bancs ja fa dies que han avançat els diners de la paga extra de Nadal als seus clients, mentre que els altres han d'estar a punt de rebre l'ingrés de la Seguretat Social
Ja ha arribat el mes de desembre i, amb ell, una de les dates més esperades per milers de pensionistes: l’arribada de la paga extra de Nadal. Aquesta retribució addicional, que cada any genera molt d’interès, té un impacte directe en l’economia de moltes llars i acostuma a ingressar-se just abans de les festes. Tot i que la Seguretat Social estableix un marge oficial per efectuar aquest pagament, la majoria d’entitats bancàries opten per avançar-lo perquè els jubilats puguin disposar dels diners a finals de novembre. Aquest any, alguns bancs ja han confirmat que han tornat a anticipar el cobrament, facilitant que els beneficiaris afrontin les despeses nadalenques amb més tranquil·litat.
La Seguretat Social té previst ingressar les pagues extres dels pensionistes entre aquest 1 i el 4 de desembre. Tot i això, diverses entitats bancàries ja han avançat el pagament perquè els beneficiaris puguin rebre l’ingrés a finals del mes de novembre.
Pagament a finals de mes
Les dates en què els jubilats cobren la paga extra poden variar segons l’entitat bancària, encara que habitualment se situen entre els dies 23 i 25 de cada mes, en funció de si hi ha festius o dies no laborables pel mig.
Bankinter i Unicaja han confirmat que el divendres 21 de novembre els seus clients tindrien disponible tant la paga del mes de novembre com la paga extra de Nadal.
El 2024, Bankinter va ser la primera entitat a efectuar el pagament anticipat: ho va fer el 21 de novembre. L’endemà van rebre la paga els clients del Banco Santander i el dia 24 els de CaixaBank. La resta de bancs van abonar la paga extra el dilluns 25 de novembre.
Quant es cobra?
La paga extra que reben els pensionistes implica que, el mes en què s’ingressa, perceben el doble de la quantitat habitual: a la pensió mensual s’hi suma la paga extraordinària.
És important recordar que no tots els pensionistes tenen dret a cobrar-la de forma separada. En el cas de pensions derivades d’un accident laboral o d’una malaltia professional, els afectats reben únicament 12 pagues anuals, perquè les extras estan prorratejades i distribuïdes al llarg de les mensualitats ordinàries.
Altres informacions d’interès
Els pensionistes que hagin començat a rebre la seva pensió després de l’1 de juny rebran una paga extra proporcional als dies acumulats com a pensionistes. Per calcular la quantitat que els correspon cobrar, han de dividir l’última pensió entre sis.
