Les claus per millorar les teves finances segons Luis Pita: "Estalviar no funciona, el secret és preestalviar"
L'expert financer Luis Pita ens explica en què consisteix la tàctica del preestalvi i els seus beneficis per a l'estalvi personal
Alexandre Navarro
En el panorama econòmic espanyol és comú que moltes persones, sobretot els més joves, gastin bona part dels diners que els queden lliures, suposant una tasca gairebé impossible tenir una bona base d'estalvis. Aquesta és una conseqüència directa de la societat de consum en què vivim, com bé explica l'autor Luis Pita al seu llibre 'Tingues pitjor cotxe que el teu veí'.
Segons aquest, la societat ens empenyeria constantment a comprar coses que ni tan sols necessitem. És per això que, per anar en contra d'aquest sistema, cal fer un gran esforç de voluntat. I aquesta força de voluntat és una cosa que no tothom té.
Per aquesta raó l'expert en finances ens mostra la clau: el 'preestalvi'. "Preestalviar consisteix a demanar-li al teu banc que tots els primers mesos separi una part del teu sou i la posi automàticament en un compte d'estalvi sense que tu intervinguis en l'operació" declara fermament al seu llibre.
Afirma que, si es fa servir aquest mètode, ja no tindríem opció de gastar aquests diners, en estar el banc estalviant-los per nosaltres. En paraules de Pita, “preestalviar és el primer pas per construir la llibertat financera que tanta falta ens fa”.
L'estalvi de les famílies espanyoles
Segons les dades publicades per la plataforma INVERCO, corresponents al primer trimestre del 2025, la distribució de l'estalvi financer de les famílies espanyoles revela una preferència pels dipòsits bancaris, que representa gairebé un 34% dels recursos financers destinats a l'estalvi familiar. Aquí s'evidencia la preferència dels espanyols per la seguretat i la liquiditat que proporcionen els dipòsits bancaris, davant la potencial rendibilitat que es podria obtenir mitjançant la inversió.
Els components de l'estalvi que estableix l'informe són set, dividits en funció del percentatge que ocupen sobre el total:
- Dipòsits: 34%
- Inversió Directa: 32%
- Institucions d'inversió col·lectiva: 17%
- Assegurances: 8%
- Fons de pensions: 4%
- Efectiu: 1%
- Altres: 4%
A més, l'anàlisi ha confirmat el lideratge persistent dels dipòsits bancaris com a principal mètode d'estalvi des de l'any 2017, situant-se per sobre del 30%, tot i haver disminuït la presència els darrers anys.
Altres xifres a tenir en compte serien les d'inversió directa, juntament amb les d'institucions d'inversió col·lectiva, que presenten una tendència positiva. En concret, en el cas de la primera, aquesta arribaria al seu màxim històric el primer trimestre del 2025, amb un 32,6%.
El patrimoni dels més joves es desploma
D'altra banda, un nou estudi de Fundació Mutualitat ha assenyalat unes dades alarmants que afecten l'estalvi dels joves, ja que el seu nivell actual de patrimoni net hauria patit una reculada a la darrera dècada. Una de les causes principals d'aquest fet podria ser la caiguda de la propietat d'habitatge a les noves generacions, la qual sol ser la principal font de patrimoni a Espanya.
A més, la manca de creixement a la renda disponible ajuda a entendre l'escassa capacitat d'estalvi en els joves, sobretot per convertir aquests ingressos en patrimoni. Com a conseqüència directa, la renda neta per persona de les llars menors de 30 anys hauria baixat prop de 500 euros des del 2008 fins al 2024 (un 3,6% de descens), passant de gairebé 14.000 euros anuals del 2008, fins als 13.500 euros d'avui.
D'aquesta manera, es converteix en el grup d'edat adulta que presenta el pitjor perfil de capacitat adquisitiva. En vista d'això, els joves haurien vist restringida la seva capacitat d'estalvi personal, així com la seva inversió en actius financers, esdevenint el sector més vulnerable a l'actual crisi financera d'Espanya.
