Això és el que has de saber per estalviar i aconseguir un flux positiu cada mes, segons Richard Gracia, expert en finances
L'autor Richard Gracia ens explica els passos per aconseguir estalviar una mica de diners cada mes
Alejandro Navarro
En el context actual d'inflació que es pateix a Espanya, l'estalvi s'ha tornat essencial, alhora que pràcticament impossible per a alguns. És per això que molts es pregunten quina seria la forma més eficient d'aconseguir estalviar part dels nostres ingressos, i poder optar a aquest 'matalàs' financer que tants anhelen. És aquí on entren en escena els fluxos de caixa, com a component clau de l'estalvi.
Si parlem dels fluxos de caixa, hi ha alguna cosa que hem de tenir clara, i és que equivalen a la suma neta d'efectiu, tant entrant com sortint, que afecta les nostres finances durant un període de temps determinat. A grans trets, aquest ha esdevingut un indicador primordial per conèixer la nostra solvència econòmica, així com la capacitat per afrontar un deute o qualsevol imprevist. En paraules de Richard Gracia, autor del llibre 'El mètode ric: La guia definitiva per aconseguir ÈXIT I DINERS', "una gran opció per aportar l'estabilitat que busquem consisteix a fraccionar els nostres pagaments anuals de forma mensual". D'aquesta manera, la Gràcia assegura que ens resultaria més senzill tenir un control real del nostre saldo net de cada mes.
Classificació dels fluxos de caixa
L'autor ens fa una divisió clau entre els dos tipus principals de fluxos de caixa, distingint entre flux positiu i flux negatiu. El primer es converteix en un indicador que estaríem generant un sou net positiu, és a dir, la nostra butxaca s'ompliria de mica en mica permetent saldar deutes o estalviar alguns fons. D'altra banda, el segon tipus seria tot el contrari, s'identifica amb pèrdues, és a dir, les nostres despeses són superiors als ingressos i hauríem de revertir aquesta tendència aplicant mètodes d'estalvi.
A més, al llibre també se'ns mostra una alternativa per classificar els tipus de fluxos de caixa:
- Fluxos operacionals: Són les despeses o els ingressos derivats de la nostra activitat diària.
- Fluxos d'inversió: S'hi inclouen les despeses o els ingressos derivats d'inversions destinades a generar guanys.
- Fluxos financers: Aquest tipus es correspon amb els moviments efectius relacionats amb activitats financeres.
Com aconseguir un flux positiu?
Tenint en compte que el flux mensual es correspondria al saldo net de cada mes, seria aconsellable fraccionar els nostres rebuts i limitar l'oci sense dependre de la resta de despeses. D'aquesta manera aconseguirem estalviar i amb això un flux positiu cada mes. Tot i que en mesos puntuals el flux pot ser negatiu, això no hauria d'afectar el saldo acumulat, sempre que no hàgim abusat de les despeses innecessàries.
En l'àmbit general, el coach financer recalca la idea que “per aconseguir un flux de caixa positiu cal seguir una sèrie de pautes que t'aportin estabilitat”. Consegüentment, aquestes mesures haurien d'ajudar a controlar millor les despeses i aconseguir estalviar una mica de diners cada mes.
Sens dubte, cada cop més persones tenen dificultats per aconseguir acumular una xifra significativa d'estalvis. En vista de la situació, són molts els que intenten trobar diferents maneres d'estalviar, almenys, una mínima quantitat dels seus ingressos en cas que es presenti qualsevol despesa imprevista.
