El SEPE cerca treballadors per a una de les professions més sol·licitades: fins a 27.000 euros anuals de sou
Tens ganes de viatjar i treballar del que t'agrada?
Patricia Páramo
El sector de l'electricitat està posicionat com un dels pilars fonamentals del mercat laboral a Espanya. Tot i els canvis tecnològics i l'automatització de moltes feines, l'ofici d'electricista manté una alta demanda. Tots, en algun moment, hem hagut de trucar a un d'aquests professionals. Des d'instal·lacions domèstiques fins a grans projectes industrials, les empreses continuen necessitant professionals qualificats que garanteixin el funcionament correcte de les xarxes elèctriques.
Aquesta necessitat constant de personal especialitzat ha convertit l'electricista en una de les professions de tota la vida que resisteix el pas del temps alhora que es renova amb noves tecnologies, com la fotovoltaica o l'eficiència energètica. Per això, tenir experiència i formació en electricitat pot obrir moltes portes laborals en l'àmbit nacional.
A més, moltes ofertes de treball valoren l'experiència pràctica més que no pas la titulació formal, cosa que facilita l'accés als qui han après l'ofici de manera tradicional. Tot i això, també es busca formació en prevenció de riscos laborals (PRL) i coneixements en normativa vigent com el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
Ofertes de treball per a electricistes
A 'Empléate', el portal d'ocupació oficial del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), pots trobar desenes d'oportunitats laborals simplement escrivint “electricista” al cercador. A continuació, destaquem algunes de les ofertes més interessants disponibles actualment a diferents províncies del país:
- Es busquen 2 electricistes amb experiència en instal·lacions elèctriques (residencial, comercial i industrial) per treballar a Sevilla. Jornada completa, presencial. Contracte laboral indiferent. Salari entre 24.000 i 27.000 € bruts cada any. Horari de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:00 h.
- Una empresa de Madrid necessita 3 electricistes amb més de 3 anys d'experiència. Treballs de baixa tensió i en alçada. Jornada completa, presencial. Contracte indefinit. Sou entre 20.000 i 25.000 € bruts anuals. De dilluns a divendres.
- Indústria de fusteria cerca 1 tècnic electricista titulat per treballar a Ourense. Muntatge d'il·luminació i retolació. Jornada completa, presencial. Contracte indefinit. Salari entre 20.000 i 25.000 € bruts cada any. Horari de 07.00 a 14.30 h.
- Cal 1 electricista amb experiència, títol d'FP i formació en PRL (60 h) per treballar a les Canàries. Es valora experiència en instal·lacions CEPSA. Jornada completa, presencial. Contracte indefinit. Sou entre 18.000 i 19.200 € bruts cada any.
- Empresa a Màlaga ofereix lloc d'instal·lador electricista. Requereix un grau superior, experiència en mitja tensió i fotovoltaica. Jornada completa, presencial. Contracte indefinit després de prova. Sou de 20.000 € bruts anuals aprox. Formació inclosa.
