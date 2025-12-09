L’advocat Ignacio de la Calzada: "Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error"
L’expert en dret adverteix de la importància de complir els terminis establerts per presentar tota la documentació necessària
Ricardo Castelló
Patir un accident laboral és una de les pitjors situacions que et poden passar, tant a nivell de salut com econòmic. Per això, quan algú pateix un accident mentre es dirigeix a la feina, és fonamental actuar amb rapidesa i amb coneixement legal. Abans de començar amb els papers, cal acudir al metge i informar l’empresa del que ha passat.
És evident que un accident de treball pot donar lloc a indemnitzacions, que no s’executen automàticament, però abans cal fer alguns tràmits i complir els terminis legals establerts.
El consell d’Ignacio de la Calzada
L’advocat laboralista Ignacio de la Calzada ha avisat tots els treballadors, a través d’un vídeo a Instagram, del que cal fer en aquests casos per aconseguir la indemnització. El primer que va voler deixar clar és que “molts treballadors perden els diners que els corresponen per accidents de treball”.
En cas de patir un accident laboral per falta de mesures de seguretat, absència d’equips de protecció individual o ús d’eines en mal estat, l’advocat va advertir que “es pot reclamar i contra una asseguradora, que és qui acabarà pagant”.
El motiu pel qual cal començar amb els tràmits al més aviat possible és que “el que es demana és que la Seguretat Social declari que aquest accident és culpa de la teva empresa i li imposi un recàrrec, una sanció d’entre un 30 i un 50% més del que estàs cobrant de baixa”. Una quantitat que podria augmentar si es declara incapacitat permanent: “Podries cobrar entre un 30 i un 50% més”.
L’advocat ha revelat que “és força diners”, ja que es reclama a l’empresa i a l’asseguradora: “I allà s’hi reclamen els danys personals, si t’han quedat limitacions, operacions, perjudicis estètics i pèrdua de qualitat de vida, i també perjudici econòmic”. No obstant això, ha alertat que, per poder reclamar, “no pot passar més d’un any des de l’alta mèdica o des que et donen una incapacitat”.
“Si passa més d’un any, s’ha acabat. No pots reclamar, ha prescrit la possibilitat. I aquest és l’error més gran, per això molts treballadors no reclamen el seu accident i perden força diners. Així que no siguis ruc”, ha advertit.
