L'assessor fiscal José Ramón López: "No t'estranyi que cobris menys a la teva nòmina de novembre i desembre"
L'expert en dret ha revelat el motiu a través del seu compte personal de TikTok
Ricardo Castelló
Molts espanyols rebran aquest mes la seva nòmina i es posaran les mans al cap en comprovar que han rebut menys diners dels esperats. Per això, l'assessor fiscal José Ramón López ha volgut fer un vídeo per explicar els motius d'aquesta situació, tant al novembre com al desembre.
"No t'estranyi que cobris menys a la teva nòmina de novembre i desembre", comença explicant l'assessor fiscal al vídeo. Deixa clar que aquesta situació "li pot passar a qualsevol persona".
El motiu d'aquesta regulació és degut a l'IRPF: "Podrien regularitzar-t'ho". López explica que les empreses tenen la responsabilitat de gestionar correctament l'IRPF que s'aplica als treballadors.
Això implica retenir un percentatge mínim d'impostos, determinat segons la situació personal de cada empleat i el salari brut, i després ingressar-lo a Hisenda. "Com més és el sou brut i com menys càrregues familiars té, més gran serà el percentatge d'IRPF", exposa.
Què passa en aquests casos?
Aquesta obligació d'aplicar el mínim d'IRPF es calcula en un còmput anual. És a dir, l'empresa revisa tots els mesos que ja t'ha aplicat IRPF per comprovar si realment s'està aplicant el percentatge correcte. Si detecten que s'ha quedat curt i t'haurien d'haver retingut més, ajustaran l'IRPF al novembre i al desembre.
"Això assegura que es pagui almenys el mínim que exigeix l'Agència Tributària en funció de la teva situació personal i familiar i del teu sou brut"
També, l'assessor assenyala que a les empreses els convé fer aquesta regularització: "Si s'equivoquen i s'aplica un IRPF inferior al que realment haurien d'haver aplicat, això es pot arribar a reclamar a la teva declaració anual".
En definitiva, si notes que al novembre o desembre cobres menys del que és habitual, revisa la teva nòmina: probablement es deu a un ajust de l'IRPF.
