Pedro Becerro aclareix com millorar les teves finances: "L'única cosa imprescindible per aconseguir-ho és..."

L'expert financer, Pedro Becerro, ens revela els elements clau a les finances personals

Pedro Becerro

Pedro Becerro / Canva

Alexandre Navarro

En el dia a dia, moltes persones lidien amb elements clau de l'economia com són els deutes, l'estalvi o la inversió, entre d'altres. Tot i això, són cada vegada més els que no comprenen al 100% com controlar les seves finances personals, i per caure en el desconeixement acaben perjudicant la seva pròpia situació econòmica.

Segons expressa l'autor Pedro Becerro al seu llibre 'Millora les teves finances personals', aquestes finances personals depenen únicament d'un mateix, on ni la formació prèvia ni el nivell adquisitiu suposarien un impediment. De tal manera, qualsevol podria millorar les seves finances, tenint en compte la mentalitat, l'esforç i la constància amb què es treballi. A més, afirma que entendre els conceptes és senzill, i l'única cosa que comportaria més temps seria canviar alguns hàbits financers.

Els conceptes clau

Becerro distingeix cinc elements que componen el que entenem com a finances personals:

  1. Els ingressos es poden definir com a entrada de diners a l'economia familiar. La forma més clàssica seria el salari, els guanys obtinguts a la feina. També existirien altres formes d'ingressos, com ara el lloguer de béns en propietat o també els interessos generats pels diners invertits o dipositats. Els ingressos es dividirien en dues categories principals, fixes i variables.
  2. Les despeses suposen qualsevol eixida de diners de l'economia familiar. Les despeses es poden deure a diversos motius, des dels més bàsics com l'habitatge o el menjar, fins a despeses secundàries com l'oci. També es poden classificar en despeses fixes i variables.
  3. Els deutes es converteixen en les obligacions contretes amb una entitat bancària o un particular. Normalment, es generen pel préstec inicial d'una quantitat de diners o per compres amb pagament ajornat, que posteriorment es tornaran amb interessos en pagaments periòdics. Alguns exemples serien la hipoteca o els préstecs personals per adquirir un vehicle o costejar la quota d'una targeta de crèdit.
  4. L'estalvi seria la part d'ingressos que no es gasta i es manté per a un ús futur. Aquest element suposa la renúncia del consum present a favor del consum futur.
  5. La inversió s'entén com a ús dels diners per comprar actius, si entenem actiu com qualsevol mena de bé que es tingui en propietat i pugui generar un benefici econòmic. D'aquesta manera, l'objectiu final seria apostar per un augment dels ingressos, ja sigui en forma de rendes periòdiques, com els lloguers o els dividends, o per una revaloració del que s'ha comprat.
Empreses i bancs venen deutes que donen per perduts terceres empreses que intenten cobrar-los de nou

Com puc estalviar si no acabo amb els deutes? / arxiu

Com disminuir el risc financer

Amb vista a qualsevol planificació financera, el deute es converteix en un obstacle si es pretén obtenir una bona salut econòmica. Organismes financers com BBVA ens assenyalen diferents mètodes que podem seguir per suportar tan bé com sigui possible els deutes personals:

  • L'estratègia “bola de neu” consistiria a eliminar primer el deute amb un càrrec mensual més petit.
  • L'estratègia “tsunami”, on s'ordenen els deutes segons de més gran a més petit és la tensió psicològica produïda.
  • L'estratègia dels primers tipus d'interès més alts ordenaria els deutes segons el tipus d'interès, eliminant primer els que tingui més taxa d'interès.
  • L'estratègia dels “interessos més alts primer”, on predominen els deutes amb més interessos al llarg del temps.

Si un es crea unes expectatives financeres i estableix uns objectius clars, cal ser realista i conseqüent amb les decisions que es prenen, ja que el punt aconsellable seria una avaluació prèvia dels possibles riscos. Aquest risc financer es converteix en un paràmetre que s'ha de minimitzar el màxim possible per evitar qualsevol mena de deute en el futur.

