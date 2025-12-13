José Elías, empresari, molt crític amb el Govern: "Si la gent sabés com funciona el sistema, hi hauria una revolució"
El mediàtic emprenedor es mostra contundent afirmant que als governants no els interessa que el poble sàpiga de finances
Patricia Páramo
José Elías, un dels empresaris més mediàtics del panorama espanyol, ha tornat a generar debat a les xarxes socials. L'emprenedor ha fet una nova reflexió al seu compte de X. En un context de preocupació creixent per la falta d'educació financera a Espanya, Elías ha posat el dit a la nafra amb una afirmació contundent: "Al Govern no li interessa que sàpigues de finances."
El desconeixement financer, al centre de la crítica de l'empresari
Segons José Elías, el desconeixement financer de la majoria de la població no és casual ni fruit de la desídia individual, sinó una cosa que respon a una estructura deliberada. "L'administració no es pot permetre brindar educació financera a la gent. És millor que no sàpiguen i tot continuï igual", afirma.
Al mateix fil, José Elías relata una trobada recent que reforça la seva visió. "L'altre dia em vaig trobar amb un noi i li vaig preguntar sobre la situació", explica. Aquest jove, segons explica, estava fa poc treballant com a repartidor de begudes. Tot i això, va decidir formar-se, invertir en si mateix i canviar el rumb de la seva vida.
"Va fer un curs d'inversió i realment es va posar les piles", continua Elías. El resultat va ser sorprenent: el jove va passar de tenir una feina precària a comprar-se una vila, aprendre a administrar els seus actius i obrir-se camí cap a l'evolució personal i financera. Per a l'empresari, aquest testimoniatge és una prova real que, quan es té accés al coneixement adequat, és possible sortir del cercle de la precarietat i avançar.
"De veritat és tan difícil ensenyar a la gent a prosperar?"
José Elías qüestiona directament el sistema educatiu i la voluntat política de formar ciutadans econòmicament lliures. Per ell, la clau és que les persones adquireixin coneixements per comprar, administrar i fer créixer els seus recursos.
L'experiència del jove repartidor no és, per a Elías, una excepció, sinó un exemple del que pot passar quan algú accedeix a les eines adequades. "D'això es tracta. De tenir el coneixement per comprar, administrar i créixer", resumeix a la seva publicació.
Més enllà del sistema, l'empresari també llança una reflexió sobre el clima social a Espanya. "Vivim en un país amb una mentalitat estranya. Un lloc on celebrem quan al veí del costat li va malament, en lloc del contrari", lamenta.
Per a Elías, el progrés dels altres no s'hauria de veure com una amenaça, sinó com una oportunitat d'inspiració. "Aprenguem que el progrés del veí no és el nostre enemic. És una prova que pots tirar endavant", conclou.
