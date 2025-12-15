Pots fer testament en secret? L'advocada Laura Lobo ho aclareix
Descobreix la forma de plasmar per escrit les teves darreres voluntats sense que la teva família s'assabenti ni es generi cap conflicte entre els hereus
Patricia Páramo
Fer testament és un acte de responsabilitat, però moltes persones ho eviten per por que la seva família s'assabenti i es generi algun conflicte. Aquest temor porta a alguns a no fer testament o a redactar-ne un de bàsic i general, simplement per no molestar ningú. Tanmateix, actuar així pot tenir conseqüències no desitjades, com ara disputes legals o que els béns no es reparteixin segons la veritable voluntat del testador.
L'advocada especialista en herències Laura Lobo aclareix aquesta qüestió: "Hi ha persones que tenen por de fer testament expressant realment quina és la seva voluntat per por que s'assabenti la seva família, perquè creuen que s'enfadaran. Davant d'aquesta situació, prefereixen o bé no fer testament o bé fer un testament bàsic que no acontenti tothom".
Però la clau, segons explica, està a conèixer que sí que és possible fer testament sense que ho sàpiga la família. "El testament és un acte personal i no s'ha d'assabentar ningú, excepte les persones que el testador decideixi", assegura. El testament es realitza davant de notari, i aquest no pot lliurar una còpia del testament a ningú mentre el testador estigui viu.
Qui pot accedir al testament?
Segons la legislació espanyola, ni els hereus forçosos ni cap altre familiar tenen dret a obtenir una còpia del testament fins a la mort del testador. Per tant, fins i tot si hi ha sospites o rumors, legalment no és possible que accedeixin al contingut del testament fins que arribi aquest moment.
Això ofereix una gran tranquil·litat per als que volen expressar la seva darrera voluntat de forma lliure, sense pressions ni interferències externes. Fer testament sense que ho sàpiga la família és completament legal i, de fet, molt recomanable en certes situacions delicades.
Què passa amb la còpia del testament?
Un dels dubtes més freqüents és sobre la còpia del testament que es lliura al testador després de signar-lo. Moltes persones creuen que és obligatòria, o que en emportar-se aquesta còpia a casa es corre el risc que algú la trobi i descobreixi el contingut.
Tot i això, l'advocada aclareix que aquesta còpia no és obligatòria: "És una còpia simple que serveix només per consultar-ho, però no has de portar-te-la a casa ni s'ha de fer arribar a ningú". És a dir, si algú desitja que ningú sàpiga que ha fet testament, simplement pot no endur-se la còpia, i així no deixar-ne rastre físic.
Fer testament, encara que sigui sense coneixement de la família, és la millor manera d'assegurar-se que es respecta la voluntat del testador. També permet evitar problemes legals, disputes familiars i processos d'herència llargs. A més, si la persona desitja incloure algú que no sigui hereu forçós, com ara una parella de fet, un amic o una ONG, només ho podrà fer mitjançant testament.
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
- Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024
- Has treballat menys de 25 anys? Així és com pots aconseguir les cotitzacions gratuïtes de la Seguretat Social