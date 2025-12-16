"Tenir llibertat financera és molt millor que tenir cotxes de luxe", el secret per ser feliç segons Luis Pita, expert en finances
L'autor Luis Pita revela quin és l'autèntic secret per ser feliç a través d'una bona llibertat financera
Alejandro Navarro
A hores d'ara, amb el nivell d'estalvis de gran part de la societat, no molts es plantegen abandonar el seu lloc de treball durant un temps, mantenint així l'estil de vida que posseïen anteriorment. En la majoria dels casos, amb el conjunt d'estalvis acumulat, se solen mantenir durant un parell de mesos, però no gaire més enllà.
"Senzillament, no puc ser aquest tipus que se suposa que he de ser", reclama amb èmfasi el protagonista del llibre 'Tingues pitjor cotxe que el teu veí'. El seu autor, Luis Pita, ens parla d'allò que el fa ser feliç. Per a l'expert, l'element clau és la llibertat financera.
El valor per construir una bona xarxa de seguretat
Segons l'autor, el secret per complir els teus somnis a la vida no suposaria tenir valor per llençar-se al buit, sinó construir una xarxa de seguretat a sota, amb la qual no tenir por de caure. I aquesta xarxa de seguretat que anomena "llibertat financera", correspondria al nombre de mesos que pots viure sense reduir el teu nivell de vida si avui mateix deixessis la teva feina.
Pita assegura que "quan ets lliure i vius la vida que vols, no necessites joguines per demostrar als altres que has aconseguit l'èxit". Des del seu punt de vista, el més important a la vida no ha de ser el que posseeixes en el present, sinó com podràs mantenir-te en el futur.
La importància de saber assessorar-se
En molts dels seus canals de difusió, l'autor assegura tenir una llibertat financera d'uns 14 anys amb què es podria mantenir fins al 2039, gràcies a l'alta rendibilitat que hauria aconseguit mitjançant els estalvis. Tot això s'explicaria per una bona gestió del patrimoni a través del suport d'assessories financeres. A més, assegura haver obtingut una rendibilitat mitjana compresa entre el 8% i el 13,5%.
Si bé és cert que no tots es poden permetre fer gestions del seu patrimoni a través de professionals, hem d'admetre que s'ha tornat imprescindible el coneixement de finances en l'àmbit domèstic. Consegüentment, cada persona sol donar més importància als moviments financers del dia a dia, sobretot en vista del clima de pujada de preus i inflació que estaria travessant el país. En definitiva, l'autor estableix la llibertat financera com un indicador clau per a la qualitat de vida d'una persona, i això s'ha de tractar d'arrel.
