Aquesta és la regla de les 24 hores per estalviar diners i evitar compres impulsives
Estalvia diners intel·ligentment amb la regla de les 24 hores: un consell senzill amb grans resultats
Patricia Páramo
Conservar una quantitat significativa de diners al vostre compte al final del mes per estalviar pot semblar un objectiu difícil d'assolir. Entre despeses constants, situacions inesperades i petits luxes personals, mantenir un pla d'estalvi sol ser un repte. Però no us preocupeu, és totalment factible.
Avui us presentem un pla d'estalvi senzill que potser encara no heu provat: la regla de les 24 hores. És un mètode fàcil de seguir i, si et compromets a aplicar-lo, et sorprendràs en revisar les finances a final de mes.
La regla de les 24 hores per estalviar
La regla de les 24 hores és una estratègia senzilla i efectiva per controlar les despeses impulsives i estalviar diners.
A continuació, t'expliquem com aplicar aquesta regla per arribar a final de mes amb més diners al banc.
Identifica les despeses impulsives
Comença reconeixent les despeses que fas sense pensar-ho gaire, com ara compres innecessàries o no planificades. Aquestes són les despeses que cal evitar per començar a estalviar.
Aplica la regla de les 24 hores
Quan et trobis amb un article que desperti el teu interès i vulguis comprar-lo impulsivament, atura't i aplica la regla. Pren-te 24 hores per reflexionar sobre si realment necessites aquest article o si només és un caprici passatger.
Reflexiona sobre el valor real de l'article
Durant aquestes 24 hores, pensa com aquest article s'ajusta a les teves necessitats, objectius i prioritats. Avalua si val la pena gastar-hi els diners o si seria més convenient destinar aquests fons als teus estalvis.
Compara preus
Si després de reflexionar encara estàs interessat en l'article, dedica temps a comparar preus en diferents botigues o plataformes en línia. Sovint podràs trobar la mateixa qualitat a un millor preu.
Estableix un pressupost
Quan hagis aplicat la regla de les 24 hores en diverses ocasions, t'adonaràs de quants diners pots estalviar en evitar despeses impulsives. Estableix un pressupost mensual per a les teves despeses i estalvis, i ajusta't a ell.
Revisa les despeses regularment
Fes un seguiment de les compres i analitza com estàs complint amb el teu pressupost. Si t'adones que has gastat menys del que havies planejat, destina aquests diners extra als teus estalvis.
Recorda els teus objectius financers
Quan sentis la temptació de gastar impulsivament, recorda les teves fites financeres a llarg termini, com ara comprar una casa, pagar deutes o tenir un fons d'emergència. Això t'ajudarà a mantenir la disciplina a les teves despeses i a enfocar-te a estalviar.
Aplicant la regla de les 24 hores de manera consistent, podràs controlar les despeses impulsives i millorar els hàbits d'estalvi. Això et permetrà assolir els teus objectius financers i millorar la teva qualitat de vida en el futur.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
- Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis