Puc vendre casa meva si l'ús li han atribuït al meu ex en el divorci? L'advocada Laura Lobo té la resposta
L'experta en dret de família aclareix un dels conflictes més comuns entre parelles que se separen
Patricia Páramo
Quan una parella es divorcia, un dels aspectes més delicats és el repartiment dels béns en comú. Entre ells, el més habitual i el que genera més conflictes és l'habitatge familiar. Decidir què fer-hi no és fàcil, sobretot quan hi ha fills menors i s'han de prioritzar els seus interessos. En molts casos, els jutjats no reparteixen la propietat, sinó que atribueixen l'ús de l'habitatge a un dels cònjuges, normalment al progenitor custodi.
Això significa que, encara que tots dos continuïn sent propietaris de la casa, només un hi pot viure, almenys de forma temporal. Aquest ús no implica necessàriament la cessió de la propietat, sinó que s'atorga com a mesura de protecció, especialment per als fills, que han de mantenir certa estabilitat després de la ruptura familiar. La durada d'aquest dret d'ús pot estar subjecta a certes condicions, com la majoria d'edat dels fills o la millora de la situació econòmica del progenitor que el rep.
Puc vendre la casa?
En aquest context, molts propietaris es pregunten quines opcions tenen si ja no poden utilitzar el seu habitatge, però continuen pagant una hipoteca o desitgen vendre'n la part. És possible fer-ho si l'ús de l'habitatge ha estat atribuït a l'excònjuge?
L'advocada Laura Lobo, experta en dret de família, ho explica amb claredat: “Si li atribueixen l'ús de l'habitatge al teu ex, el pots vendre perfectament”. Segons la lletrada, és una situació molt comuna després del divorci, especialment quan un dels progenitors es queda amb la custòdia dels fills i, per tant, amb l'ús de la casa familiar. L'altre, que continua sent copropietari, sol plantejar-se si en pot vendre la part o fins i tot l'habitatge complet.
La resposta de l'advocada és afirmativa: sí que es pot vendre, però amb una condició important. "Cal tenir en compte que es ven amb el dret d'ús", explica Lobo. Això vol dir que el comprador ha de saber que està adquirint un immoble on no podrà entrar ni disposar lliurement, ja que hi ha un dret d'ús atribuït per resolució judicial a una tercera persona, en aquest cas, l'exparella del venedor.
Vendre no extingeix el dret d'ús
Per tant, vendre no extingeix el dret d'ús. Si el comprador adquireix l'habitatge, haurà de respectar aquest dret mentre sigui vigent. "És fonamental que el nou propietari conegui aquesta situació per evitar malentesos o conflictes legals", afegeix l'advocada. I aclareix que això no afecta el dret de propietat, que és independent de l'ús. És a dir, un pot vendre'n la part o fins i tot l'immoble, però l'ús continuarà sent de qui el tingui assignat judicialment.
Laura Lobo destaca la diferència clau entre els dos conceptes: "El dret de propietat i el dret d'ús són diferents". Encara que el venedor ja no sigui l'amo, la persona amb el dret d'ús pot continuar vivint-hi, sense que el nou propietari la pugui desallotjar. Només quan s'extingeixi el dret d'ús (per exemple, si els fills compleixen la majoria d'edat o si el progenitor beneficiari refà la vida a un altre habitatge), es podrà disposar de la casa sense aquesta limitació.
