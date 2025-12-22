Com estalviar fins a 600 euros amb el mètode del dia sense compres
Amb aquesta simple estratègia podràs augmentar el teu compte corrent sense gaire esforç i donar-te un caprici a final d'any
Patricia Páramo
La idea de tenir un dia sense despeses al mes és simple: selecciones un dia específic del mes en què et compromets a no gastar diners. És una estratègia efectiva i fàcil d'implementar per a aquells que busquen controlar la seva despesa i estalviar més.
Si ets constant, al cap d'un any podràs tenir uns 600 euros més al teu compte sense gaire esforç. T'explicarem com portar a la pràctica aquest mètode d'estalvi.
En què consisteix el mètode del dia sense despeses per estalviar?
- Planificació: Planifica amb anticipació. Si saps que el teu dia sense despeses s'acosta, assegura't de tenir tot el que necessites a casa, com ara aliments i altres articles essencials.
- Elimina temptacions: evita navegar per botigues en línia o passar per botigues físiques. Estigues ocupat amb activitats que no impliquin gastar diners.
- Menja a casa: Prepara els teus àpats a casa amb el que ja tens al rebost o a la nevera.
- Transport gratuït: Si t'has de desplaçar, intenta caminar, anar amb bicicleta o utilitzar qualsevol forma de transport que ja hagis pagat (com un bo de trànsit mensual).
- Entreteniment gratuït: Opta per activitats gratuïtes per entretenir-te. Pots llegir un llibre, veure una pel·lícula a casa, passejar, fer exercici o gaudir de hobbies que no impliquin una despesa.
Quan és millor fer el dia sense despeses?
Tria un dia que sigui convenient per a tu, però que també sigui un dia en què normalment gastaries diners. Per exemple, si acostumes a gastar més els caps de setmana sortint a dinar o fent compres, escull un dissabte o un diumenge com el teu dia sense despeses.
Quan et permet estalviar en un any?
Això depèn de quant gastaries normalment en aquell dia específic. Suposem que, de mitjana, gastes 50 euros en un dia típic entre menjars, cafès, transport, compres i entreteniment.
- Estalvi en un mes: 50 euros
- Estalvi en un any: 50 x 12 = 600 euros
Per descomptat, aquests números poden variar segons els teus hàbits de despesa i el cost de vida a la teva àrea. Però fins i tot petits estalvis sumats al llarg del temps es poden acumular significativament.
Altres beneficis del dia sense despeses
A més de l'estalvi monetari, un dia sense despeses al mes també t'ajuda a ser més conscient dels teus hàbits de despesa, a valorar allò que ja tens i a centrar-te en activitats i experiències que no es basen en el consum.
