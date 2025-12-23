Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”
El que sembla un gest de confiança pot tenir conseqüències legals inesperades
C. Suena
Posar la teva parella com a cotitular del teu compte és una donació? La resposta és no. El Tribunal Suprem ho ha deixat clar: compartir un compte bancari no és el mateix que compartir els diners. L'advocada Laura Lobo, especialista en família i herències, ho ha explicat en un vídeo a Instagram que està fent pensar més d'un. El que sembla un gest de confiança entre parella o família pot acabar sent un maldecap legal si no s'entén bé què implica realment la cotitularitat.
No, posar la teva parella com a cotitular no és una donació
"La cotitularitat d'un compte no implica una copropietat dels diners", explica Lobo amb rotunditat. I afegeix: “Ser cotitular només dona accés als diners, però no converteix ningú en propietari”. Segons el Tribunal Suprem, el fet que dues persones figurin com a titulars en un mateix compte no significa que els diners pertanyin a totes dues. L'única cosa que atorga aquesta condició és la possibilitat de disposar dels diners, no la seva propietat.
Per tant, si els diners els ha ingressat una sola persona, aquesta persona continua sent la propietària, encara que n'hi hagi una altra que figuri com a cotitular.
L'error que més es repeteix a les herències
Aquest malentès és molt comú quan mor un familiar i apareix un compte compartit. Moltes vegades es creu que el cotitular supervivent es pot quedar amb els diners, però no és així. "Cal tenir en compte l'origen dels diners per determinar si forma part o no de l'herència", assenyala Lobo.
Si els ingressos procedeixen del difunt, aquests diners es consideren part de la massa hereditària i passen als hereus, encara que al compte hi figuri una altra persona. Per això, els comptes conjunts es poden convertir en un focus de conflicte familiar si no es deixa clar qui era realment el propietari dels fons.
El detall que gairebé ningú no té en compte
Molts pares, mares o parelles posen els seus fills o cònjuges com a cotitulars “per si passa alguna cosa” o per facilitar gestions bancàries. Tot i això, aquest gest de confiança pot tenir conseqüències legals inesperades. "La cotitularitat implica disponibilitat, no propietat", recorda l'advocada.
Per això, els experts recomanen documentar sempre d'on provenen els diners i deixar constància escrita de qui és el veritable titular. En cas contrari, quan arriba una herència o un conflicte familiar, la discussió pot acabar als tribunals.
La clau és en l'origen dels diners
Si no vols problemes, revisa de qui surten els ingressos. Segons explica Lobo, aquesta és la prova fonamental per saber a qui pertanyen realment els diners d'un compte compartit. En altres paraules, qui ingressa els diners, és el propietari, encara que hi hagi un altre nom al compte.
Laura Lobo, que acumula milers de seguidors per la seva manera clara i directa d'explicar temes legals quotidians, insisteix en una cosa que sembla obvia, però que pocs apliquen: “Compartir un compte no és compartir els diners.”
Un matís que et pot estalviar discussions, herències complicades i problemes legals.
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Confirmat per l'Estatut de Treballadors: treballar en aquest horari dona dret al plus de nocturnitat
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat