L'advocat laboralista Juanma Lorente adverteix: "Segurament estàs treballant gratis i no ho saps"
L'expert en drets dels treballadors aconsella consultar el conveni col·lectiu per no regalar hores a l'empresa
Patricia Páramo
Reducció de jornada, salari i conciliació són termes que estan a la boca de tots els treballadors en els darrers temps. Tot i això, hi ha un tema que se'ls escapa a molts i que pot desembocar en moltes hores treballades i no cobrades. No es tracta d'hores extra declarades ni de jornades maratonianes evidents, sinó molt més subtil i, precisament per això, més freqüent. Segons adverteix l'advocat laboralista Juanma Lorente, és molt possible que estiguis treballant gratis i que ni tan sols en siguis conscient.
Conveni col·lectiu
El problema, explica l'advocat en un dels seus vídeos de TikTok, no sol estar al contracte individual, sinó en una cosa que molts treballadors no llegeixen mai: el conveni col·lectiu. Aquest document, que regula les condicions laborals d'un sector o empresa, estableix amb claredat quantes hores anuals ha de treballar una persona. El conflicte apareix quan ningú fa el compte complet i es dona per fet que treballar 40 hores setmanals és sempre el correcte i legal.
Treballar gratis
“El més normal és que estigueu treballant gratis, sobretot si treballeu 40 hores a la setmana”, adverteix Juanma Lorente. I ho diu per una raó molt concreta i matemàtica. En molts convenis col·lectius, el nombre d'hores anuals està fixat, per exemple, a 1.826 hores a l'any, que és una xifra habitual. Si una persona treballa exactament 40 hores setmanals durant tot l'any, descomptant vacances i festius segons marca la llei, el més normal és que al final de l'any hagi superat aquest nombre d'hores.
Aquí hi ha el parany. El treballador compleix el seu horari setmanal, l'empresa no exigeix res fora del pactat i, tot i això, s'estan acumulant hores de més. Hores que no es compensen ni amb diners ni amb descans, simplement perquè ningú no ha fet el càlcul. "Com que no trobeu ni compte al conveni col·lectiu, doncs treballes gratis", resumeix l'advocat.
Aquesta situació afecta especialment treballadors que fa anys que estan a la mateixa empresa, sectors amb convenis antics o persones que mai han revisat aquest document més enllà de la signatura inicial. El resultat és el mateix: hores regalades a l'empresa. No per mala fe, sinó per desconeixement. I en dret laboral, el desconeixement gairebé sempre juga contra el treballador.
Juanma Lorente insisteix que la solució no és complexa, però sí que requereix un mínim d'atenció. “Obre el conveni col·lectiu, posa 'hores anuals' al cercador del document en PDF i revisa-ho”, aconsella. En qüestió de minuts pots saber si la teva jornada setmanal encaixa amb allò que realment hauries de treballar al llarg de l'any o si, per contra, estàs superant el límit fixat legalment.
Si en fer aquest càlcul descobreixes que treballes més hores de les que marca el conveni, les opcions són clares: reducció de jornada, compensació en descansos o pagament d'hores extra segons el cas. El que no és legal és que aquestes hores desapareguin sense més ni més. L'Estatut dels Treballadors i la jurisprudència són clars: el temps de treball ha de respectar el que es pacta al conveni col·lectiu, i qualsevol excés s'ha de compensar.