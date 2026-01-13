Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mortalitat a la C-16Álvaro ArbeloaEl ForasterJulio IglesiasBus Manresa-BarcelonaBaxi Manresa
instagramlinkedin

José Elías, empresari milionari: "No tinc res en contra dels sindicats, però sí dels ganduls que s'hi amaguen"

L'emprenedor torna a generar debat amb una nova crítica a les xarxes socials contra alguns sindicalistes

José Elías

José Elías / X (@jose_elias_nvr)

Patricia Páramo

José Elías, empresari milionari i propietari del grup Audax, ha tornat a generar polèmica amb una publicació al seu compte de X. Conegut pels seus missatges sense filtre i per les seves opinions sobre economia, política i gestió empresarial, Elías aviva ara el debat sobre els sindicats i el seu paper a les empreses.

L'empresari català ha deixat clar que, des de la seva experiència, els sindicats són necessaris, però també que moltes vegades s'acaben utilitzant de forma oportunista. "No tinc res en contra dels sindicats. Però sí en contra dels ganduls que s'hi amaguen", va escriure.

"Ganduls camuflats"

En el seu missatge distingeix entre dos tipus de delegats sindicals: “Els sindicalistes de vocació, bons treballadors” i “els ganduls camuflats”. Segons Elías, els primers comprenen que “l'empresa sense el treballador no té sentit i que al revés tampoc”. Són necessaris perquè “balancegen el poder”. Però adverteix que el problema apareix amb aquells que es converteixen en representants “perquè són ganduls i volen que no els facin fora”.

"No tinc res contra els sindicats", reitera, "tinc alguna cosa contra els ganduls que perverteixen la seva funció. I els sindicats, per desgràcia, n'estan plens". Segons la seva opinió, aquest ús interessat de la figura sindical és el que perjudica la credibilitat i eficàcia de la institució. Assegura parlar des de l'experiència personal després d'anys al capdavant d'empreses amb presència sindical.

Elías insisteix que no qüestiona el paper del sindicalisme com a eina d'equilibri, però denuncia que hi ha persones que l'utilitzen com a escut laboral: "Aquesta persona és sindicalista per protecció. Aquesta és la figura que perverteix els sindicats".

Reaccions a xarxes socials

Com és habitual, la publicació d'Elías ha provocat una forta reacció a les xarxes. Alguns usuaris han donat suport a la seva visió. “Has descrit al 100% la meva opinió sobre els sindicats”, afirma un dels comentaris a la publicació. Mentrestant, d'altres han respost amb crítica: "I si en comptes de ganduls vs., vocació parlem d'incentius? Transparència, objectius mesurables i rotació". També hi ha hagut respostes més dures: "Molts viuen d'herències, subvencions i rescats públics mentre exploten i precaritzen. I encara donen lliçons".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
  2. L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
  3. Les cases milionàries en venda a Manresa
  4. Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
  5. A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
  6. Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
  7. «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
  8. Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna

Els treballadors catalans triguen una setmana més a ser atesos per un metge que la resta d’espanyols

Els treballadors catalans triguen una setmana més a ser atesos per un metge que la resta d’espanyols

L'Ajuntament de Manresa anuncia nova fase d'obres a Guimerà i es compromet a tenir acabat el carrer abans de Nadal

L'Ajuntament de Manresa anuncia nova fase d'obres a Guimerà i es compromet a tenir acabat el carrer abans de Nadal

Uns 40 carruatges i un centenar d'animals participaran a la cercavila de La Corrida de Puig-reig

Uns 40 carruatges i un centenar d'animals participaran a la cercavila de La Corrida de Puig-reig

Saps quina és la cançó més demanada als funerals del Bages?

Saps quina és la cançó més demanada als funerals del Bages?

José Elías, empresari milionari: "No tinc res en contra dels sindicats, però sí dels ganduls que s'hi amaguen"

José Elías, empresari milionari: "No tinc res en contra dels sindicats, però sí dels ganduls que s'hi amaguen"

El santvicentí Òscar Playà, futur responsable de Rodalies, serà el pregoner de les festes d'hivern al poble

El santvicentí Òscar Playà, futur responsable de Rodalies, serà el pregoner de les festes d'hivern al poble

Els treballadors falten 8 hores al mes a la feina per baixa, el doble que fa més d’una dècada, segons un estudi de Pimec

Els treballadors falten 8 hores al mes a la feina per baixa, el doble que fa més d’una dècada, segons un estudi de Pimec

La C-16 al Berguedà podria obrir-se del tot aquest dimecres; avui només hi haurà un carril per banda

La C-16 al Berguedà podria obrir-se del tot aquest dimecres; avui només hi haurà un carril per banda
Tracking Pixel Contents