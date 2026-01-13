José Elías, empresari milionari: "No tinc res en contra dels sindicats, però sí dels ganduls que s'hi amaguen"
L'emprenedor torna a generar debat amb una nova crítica a les xarxes socials contra alguns sindicalistes
Patricia Páramo
José Elías, empresari milionari i propietari del grup Audax, ha tornat a generar polèmica amb una publicació al seu compte de X. Conegut pels seus missatges sense filtre i per les seves opinions sobre economia, política i gestió empresarial, Elías aviva ara el debat sobre els sindicats i el seu paper a les empreses.
L'empresari català ha deixat clar que, des de la seva experiència, els sindicats són necessaris, però també que moltes vegades s'acaben utilitzant de forma oportunista. "No tinc res en contra dels sindicats. Però sí en contra dels ganduls que s'hi amaguen", va escriure.
"Ganduls camuflats"
En el seu missatge distingeix entre dos tipus de delegats sindicals: “Els sindicalistes de vocació, bons treballadors” i “els ganduls camuflats”. Segons Elías, els primers comprenen que “l'empresa sense el treballador no té sentit i que al revés tampoc”. Són necessaris perquè “balancegen el poder”. Però adverteix que el problema apareix amb aquells que es converteixen en representants “perquè són ganduls i volen que no els facin fora”.
"No tinc res contra els sindicats", reitera, "tinc alguna cosa contra els ganduls que perverteixen la seva funció. I els sindicats, per desgràcia, n'estan plens". Segons la seva opinió, aquest ús interessat de la figura sindical és el que perjudica la credibilitat i eficàcia de la institució. Assegura parlar des de l'experiència personal després d'anys al capdavant d'empreses amb presència sindical.
Elías insisteix que no qüestiona el paper del sindicalisme com a eina d'equilibri, però denuncia que hi ha persones que l'utilitzen com a escut laboral: "Aquesta persona és sindicalista per protecció. Aquesta és la figura que perverteix els sindicats".
Reaccions a xarxes socials
Com és habitual, la publicació d'Elías ha provocat una forta reacció a les xarxes. Alguns usuaris han donat suport a la seva visió. “Has descrit al 100% la meva opinió sobre els sindicats”, afirma un dels comentaris a la publicació. Mentrestant, d'altres han respost amb crítica: "I si en comptes de ganduls vs., vocació parlem d'incentius? Transparència, objectius mesurables i rotació". També hi ha hagut respostes més dures: "Molts viuen d'herències, subvencions i rescats públics mentre exploten i precaritzen. I encara donen lliçons".
