Montse Cespedosa, experta hipotecària, explica com demanar una hipoteca sent autònom: “La banca busca estabilitat laboral”
L’experta ha assegurat que no “serveix apujar-te la nòmina els tres últims mesos”
Pedro Sanjuán
Si ets autònom o empresari i penses a demanar una hipoteca, hi ha una realitat que gairebé ningú explica i que pot frustrar tota l’operació. Els diners que facturis o quant aportis per comprar no són l’únic que importa al banc, que valora altres factors molt més decisoris. “Si a la declaració de la renda apareixen pèrdues, per molt que facturis molts ingressos, el banc valorarà els teus ingressos nets, i per tant, et poden denegar l’operació”, ha advertit Montse Cespedosa en un vídeo a Instagram. “Si hi ha pèrdues o un fons de maniobra negatiu, encara que tinguis una nòmina de 10.000 euros o aportis 200.000 euros a l’operació, te la denegaran”, ha afegit.
L’experta hipotecària ha remarcat que no “serveix pujar la nòmina els tres últims mesos” i que “no comptabilitzen els dividends”. “No serveix de res tenir uns ingressos molt bons si l’empresa va malament”, ha afirmat. Segons Cespedosa, la banca, per concedir l’operació, buscarà la teva antiguitat com a autònom o empresari i uns ingressos recurrents.
Les claus, segons l’experta
- “Si l’empresa està en pèrdues o amb un fons de maniobra negatiu, ningú et donarà una hipoteca encara que aportis 200.000 euros a la compra.”
- “La banca busca estabilitat laboral: que portis anys com a autònom, que hi hagi uns beneficis nets suficientment còmodes, recurrents i estables perquè puguis pagar la quota de la hipoteca.”
