Laura Lobo, advocada experta en herències: «Cap cohereu té dret a canviar el pany fins que no s’hagi repartit l’herència»
Canviar el pany d’un habitatge heretat pot tenir conseqüències legals
Laura Morote
Les herències conflictives són més habituals del que sembla, especialment quan hi ha un habitatge en joc. Un dels problemes més freqüents apareix quan un hereu canvia el pany per fer un ús exclusiu de l’immoble. L’advocada Laura Lobo explica què diu la llei i quines opcions existeixen quan es produeix aquesta situació.
«El meu germà ha canviat el pany de l’habitatge heretat». Aquesta és una de les consultes més habituals que arriben als despatxos d’advocats especialitzats en herències. Segons explica Laura Lobo, aquest tipus de conflictes solen aparèixer quan un dels hereus decideix avançar-se al repartiment i actua com si l’habitatge fos només seu.
En herències en què hi ha diversos cohereus, la llei estableix que tots tenen els mateixos drets sobre l’immoble mentre no s’hagi fet el repartiment. Tanmateix, a la pràctica, aquesta igualtat no sempre es respecta. Canviar el pany és una manera habitual d’excloure la resta i generar una situació de tensió que es pot allargar durant mesos o fins i tot anys.
Laura Lobo és clara al respecte: «Fins que no s’hagi fet el repartiment, cap cohereu té dret a canviar el pany». Això significa que cap hereu pot impedir l’accés als altres ni fer un ús exclusiu de l’habitatge heretat sense el seu consentiment.
Quan un germà o qualsevol altre hereu canvia el pany, està vulnerant els drets de la resta. L’habitatge forma part d’una comunitat hereditària i, com a tal, ha de ser utilitzat i gestionat de manera conjunta fins que es produeixi l’adjudicació definitiva.
Aquest tipus de comportaments són habituals en herències conflictives, especialment quan no existeix comunicació entre les parts o quan un dels hereus intenta treure profit de la situació.
Què fer si no es pot evitar la situació
No sempre és possible resoldre aquests conflictes per la via del diàleg. En aquests casos, la via judicial esdevé l’única alternativa. Tal com explica l’advocada, «si no es pot evitar aquesta situació, caldrà iniciar un procediment judicial».
El tipus de procediment dependrà de diversos factors, com ara l’estat de l’herència o si l’habitatge ja ha estat adjudicat. En determinades situacions, es pot sol·licitar el desnonament de l’hereu que ocupa l’habitatge de manera exclusiva, acompanyat d’una indemnització per l’ús indegut de l’immoble.
En altres casos, quan no hi ha acord entre els cohereus, es pot optar per la divisió de la cosa comuna. Aquest procediment permet posar fi a la copropietat i desbloquejar una situació que, d’altra manera, es pot allargar indefinidament.
Un dels aspectes més importants que destaca Laura Lobo és el temps. Com més aviat s’iniciï el procediment legal, abans es podrà resoldre el conflicte. «Com abans iniciïs el procediment, abans podràs gaudir de la casa», explica.
