Miguel Benito Barrionuevo, advocat laboralista, sobre la reducció de jornada: "No protegeix el trampós"
Els jutjats es miren els casos amb lupa
C. Suena
La reducció de jornada és un dret reconegut a l'Estatut dels Treballadors i compta amb una protecció davant de l'acomiadament. Tot i això, aquesta protecció no opera en tots els casos. Així ho reflecteixen diverses resolucions judicials recents de les quals parla l'advocat laboralista Miguel Benito Barrionuevo en un vídeo publicat al seu compte de Tiktok (@empleat_informat) que analitzen situacions en què la reducció se sol·licita en un context d'acomiadament imminent.
"El fet de demanar una reducció de jornada no sempre blindarà un treballador", assenyala l'advocat, al·ludint a resolucions en què els tribunals han descartat la nul·litat de l'acomiadament quan aprecien un ús fraudulent del dret.
Sol·licituds de reducció en un context previ de conflicte
Segons explica Barrionuevo, alguns jutjats han analitzat casos en què el treballador sol·licita la reducció “molt poquet abans de ser acomiadat”, quan ja hi ha conflictes previs o indicis clars que la relació laboral està deteriorada. En aquests supòsits, apunta, la reducció es demana “de manera fraudulenta per blindar-se i evitar l'acomiadament”.
Les sentències valoren el context complet en què es produeix la sol·licitud i distingeixen entre l'exercici normal del dret i el seu ús amb una finalitat diferent de la prevista legalment.
L'acomiadament disciplinari i la prova dels incompliments
En aquests escenaris, l'empresa pot optar per defensar un acomiadament disciplinari acreditant “incompliments greus i culpes suficients per acomiadar procedentment el treballador”, explica Barrionuevo. Si el jutge considera provats aquests incompliments, l'acomiadament és procedent, amb independència que hi hagi una reducció de jornada sol·licitada prèviament.
El problema sorgeix quan aquests incompliments no arriben al nivell de gravetat exigit. "On et donaria un acomiadament improcedent hi pot haver una nul·litat", assenyala l'advocat, en referència als casos en què hi ha una reducció de jornada legítima que activa la protecció reforçada.
Què passa quan s'aprecia un ús fraudulent
Algunes resolucions recents introdueixen un matís rellevant. Quan el tribunal considera que la reducció es va sol·licitar amb un ús fraudulent, entén que aquesta protecció especial no es pot aplicar.
En paraules de Barrionuevo, quan un treballador demana la reducció “per blindar-se, aquesta no pot operar per protegir” aquest comportament. En aquests casos, els jutges estan declarant acomiadaments procedents o improcedents, però no nuls, cosa que exclou la reincorporació obligatòria.
La finalitat del dret, al centre de l'anàlisi
Les sentències esmentades parteixen del principi de bona fe contractual. La protecció associada a la reducció de jornada, recorda l'advocat, “està pensada per a treballadors que estiguin exercint-la amb normalitat”. I afegeix: “Un ús fraudulent no et protegirà mai”.
Per aquest motiu, els jutges analitzen factors com ara el moment de la sol·licitud, l'existència d'advertiments previs, expedients disciplinaris o una ruptura evident de la relació laboral anterior a la reducció.
Un criteri que es comença a consolidar
Aquestes resolucions no eliminen la protecció de la reducció de jornada, però sí que en delimiten l'abast. La nul·litat de l'acomiadament no s'aplica automàticament, i queda condicionada al fet que el dret s'hagi exercit d'acord amb la finalitat legal.
La reducció de jornada continua sent un dret protegit, però la seva eficàcia davant de l'acomiadament depèn del context i de l'ús que se'n faci.
