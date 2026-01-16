David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
L'advocat explica per què avançar l'herència sense estudiar el context legal i personal pot tenir conseqüències irreversibles
C. Suena
Cada cop més pares avancen l'herència als seus fills amb una idea clara al cap: estalviar impostos. La lògica sembla senzilla. Si ara es dona, es paga menys que en una herència futura. El problema és que aquesta decisió, presa només des del punt de vista fiscal, pot tenir conseqüències irreversibles. Algunes de tan greus com perdre l'habitatge familiar.
És el que relata l'advocat expert en herències i fiscalitat David Jiménez en un dels vídeos publicat a Tiktok. Un cas real que serveix d'advertiment per a moltes famílies que valoren fer una donació en vida sense analitzar tot l'escenari.
La història que ho canvia tot
"Es presenta un matrimoni al despatx i m'explica que han fet una donació al seu únic fill per estalviar impostos a l'herència", explica l'advocat. L'operació, aparentment, era correcta. Pares, fill únic, patrimoni ja repartit i una càrrega fiscal menor. Però hi havia un detall clau que ningú no va tenir en compte. “Quan tu lliures els teus béns a un fill has perdut el control d'aquests béns”, adverteix Jiménez. I aquest matís ho canvia tot.
Amb el pas del temps, el negoci del fill va començar a anar malament. Van arribar els deutes, els problemes financers i, finalment, els embargaments. Com que els béns ja estaven al seu nom, els creditors van actuar sobre aquest patrimoni, inclosa la casa on havien viscut els pares tota la vida.
"Aquest fill ja era propietari dels béns a conseqüència de la donació dels seus pares i van acabar embargant-ho tot", relata. El resultat va ser demolidor: els pares, malgrat haver estat els propietaris originals, es van trobar davant la possibilitat real de perdre casa seva.
El gran error: pensar només en impostos
La donació en vida s'ha popularitzat en els darrers anys, especialment en comunitats autònomes amb bonificacions elevades a l'impost sobre successions i donacions. El missatge s'ha simplificat fins al punt: donar és més barat que heretar. Però la realitat és molt més complexa.
"La part fiscal és important, és clar que sí, jo m'hi dedico i m'encanta la part fiscal", reconeix l'advocat, "però cal veure-ho tot en conjunt". I és aquí on moltes famílies fallen.
Donar no és un tràmit administratiu sense conseqüències. És una transmissió plena de la propietat. Des del moment en què se signa, el bé deixa de pertànyer als pares i passa a formar part del patrimoni del fill, amb tot el que això implica.
Quan el patrimoni hereta els problemes del fill
Un dels grans riscos de la donació és que el bé queda exposat a la vida econòmica i personal del donatari. I la vida, per definició, és imprevisible. Un negoci que fa fallida, un aval signat per un tercer, un divorci conflictiu, una mala inversió o fins i tot un deute tributari poden acabar afectant aquests béns. La llei no distingeix l'origen sentimental del patrimoni. Si està a nom del fill, respon dels deutes.
"Corres el risc que com a ell li vagi malament, perdre tot el patrimoni", resumeix Jiménez. No és una hipòtesi teòrica. És una situació que arriba als despatxos professionals amb més freqüència del que molts imaginen.
“És el nostre fill, mai no passarà res”… fins que passa
Moltes decisions es prenen des de la confiança i l'afecte. Ningú no dubta del seu fill. Ningú no pensa que les coses es poden torçar. Però el dret no funciona amb suposicions. L'advocat ho deixa clar al seu missatge: no es tracta de desconfiar dels fills, sinó d'entendre que una donació en vida mal planificada elimina qualsevol xarxa de seguretat per als pares. Un cop perdut el control del bé, no hi ha marxa enrere senzilla.
Fins i tot en casos de fills responsables i amb bona situació econòmica, el risc existeix perquè no només depèn del seu comportament, sinó de factors externs que poden canviar en qüestió d'anys.
Donar no és heretar abans
Un altre error habitual és pensar que la donació és simplement “una herència avançada”. Fiscalment, ho pot semblar en alguns casos, però jurídicament són figures molt diferents.
En una herència, la transmissió es produeix després de la mort, quan ja no hi ha risc vital per al causant. En una donació, aquest risc roman durant anys o dècades. I el patrimoni queda exposat tot aquest temps.
A més, revertir una donació no és senzill. Només és possible en casos molt concrets i, en la majoria dels casos, si no s'han previst clàusules específiques des del principi, l'operació és pràcticament irreversible.
