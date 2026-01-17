Gonzalo Bernardos, economista: "Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya"
El professor de la Universitat de Barcelona va defensar la funció d'aquest tribut a Espanya
Ricardo Castelló
Gonzalo Bernardos és un dels economistes més importants d'Espanya per les polèmiques declaracions que fa, tant als platós de televisió com a les seves xarxes socials. El professor de la Universitat de Barcelona es va tornar a pronunciar sobre el problema que hi ha a Espanya amb l'impost de successions.
Es tracta d'un impost que han de pagar els ciutadans que han rebut diners, béns immobles, participacions o altres actius patrimonials com a resultat de la mort d'una altra persona. Tot augment de patrimoni adquirit de manera gratuïta, sigui per donació o per herència, està subjecte a aquest tribut.
L'economista va defensar a X, abans conegut com a Twitter, la utilitat d'aquest tribut per mantenir el finançament dels serveis públics, cosa que va generar gran interacció a la xarxa social d'Elon Musk.
Defensa de l'impost
Des del principi, Bernardos va voler deixar clar que s'oposa a l'anomenat “impost a la mort”, expressió que empra gran part de la societat per referir-se a aquest tribut.
El professor de la Universitat de Barcelona va exposar que "el mort ni rep ni paga res. Ho fan els seus descendents, si a Espanya hereten molt de patrimoni. Uns descendents que reben un gran regal, ja que ells no han generat aquest patrimoni".
Després d'escriure aquest missatge a X, alguns seguidors de l'economista van criticar la doble imposició sobre l'IRPF. Per això, Bernardos va sortir al tall: "A l'IRPF es grava l'obtenció d'ingressos i al de successions la transmissió de riquesa".
El que té clar és que fonamental fer aquesta distribució pel bé de la societat espanyola: "L'impost de successions el paguen principalment els rics i l'IVA primordialment els pobres. L'esforç fiscal en relació amb la seva renda és molt més gran en els segons que en els primers respecte a la seva riquesa".
Finalment, l'economista va apuntar a l'opinió política: "Encara que ho digui la dreta, una vegada i una altra, els hereus de les famílies obreres no paguen impost de successions a Espanya".
