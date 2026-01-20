Quina informació us enviarà el vostre banc aquest gener? Això és el que has de revisar
Saber interpretar-la t'ajudarà a controlar millor les finances
Laura Morote
En començar l'any, el banc t'enviarà un resum anual obligatori amb tota la informació rellevant sobre els productes que tens contractats: comptes, targetes, préstecs, dipòsits, entre d'altres. Aquesta comunicació, regulada pel Banc d'Espanya, busca donar-te una visió clara i transparent sobre els costos i els rendiments de la teva relació amb l'entitat financera.
Què inclou el resum bancari que rebràs al gener?
Aquest document conté un desglossament detallat dels interessos, les comissions i les despeses que es van aplicar als teus productes durant l'any anterior. En el cas dels comptes bancaris, rebràs un informe per cadascun, amb aquestes dades:
- Totes les comissions aplicades durant l'any, especificant l'import de cadascuna i el total.
- Tipus d'interès aplicats al teu saldo, ja sigui en positiu (interessos a favor teu) o en descobert (interessos que vas pagar).
- L'import total dels interessos meritats al llarg de l'any.
Si a més tens préstecs, crèdits o dipòsits contractats, t'arribarà un document addicional amb:
- Els interessos aplicats a cada producte financer.
- Comissions i despeses associades durant els darrers 12 mesos.
Com i quan ho rebràs?
T'arribarà durant el mes de gener, per correu postal o digitalment, depenent de l'opció que hagis seleccionat en contractar els serveis del banc. Si vas optar per la comunicació telemàtica, hauries de revisar el teu correu electrònic, l'app o l'àrea de clients a la web del banc per assegurar-te que no t'ha passat per alt.
A més, si ets cotitular d'algun compte, també rebràs el teu resum individual, encara que comparteixis el producte amb altres persones. En aquest cas, el document indicarà quants cotitulars hi ha en total.
Per què és important aquest resum?
L'objectiu del Banc d'Espanya en exigir aquesta comunicació és fomentar la transparència i l'educació financera. Amb aquest resum, qualsevol client pot conèixer de manera clara quant ha pagat en comissions o interessos, i valorar si li convé continuar amb la seva entitat o cercar alternatives.
Aquest informe anual segueix un model regulat per l'Annex 5 de la Circular 5/2012 de 27 de juny, cosa que garanteix que tots els bancs ho presentin amb la mateixa estructura i termes clars per als usuaris.
Tot i que pot semblar un simple tràmit, el resum bancari anual és una eina útil per avaluar els teus productes financers i el cost real. Aprofita aquest document per comparar condicions, detectar despeses innecessàries i millorar el control de les teves finances personals.
