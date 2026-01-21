Què fer si l'empresa et deu diners? Així has de reclamar les hores extraordinàries
Evita perdre els diners de les teves hores extra: com reclamar a l'empresa i quan denunciar davant inspecció de treball
Eneko López Rico
Si alguna vegada t'has preguntat què fer si l'empresa et deu diners per hores extra, és fonamental que paris atenció als terminis legals per no perdre els teus drets. Cada any milers de treballadors perden l'oportunitat de reclamar les hores extraordinàries simplement per deixar passar el temps límit. La pregunta clau és: puc negar-me a treballar si no em paguen? La resposta és més complexa del que sembla, però aquí t'ho expliquem detalladament.
El termini per reclamar les hores extraordinàries és clau
Quan una empresa et deu diners, especialment per hores extra, el temps és essencial. Segons la legislació laboral, el termini per reclamar el pagament d'hores extraordinàries és un any des que es va generar el deute. Si se supera aquest temps, encara que l'empresa reconegui el deute, el treballador perdrà el dret d'exigir el pagament.
Per això, si et trobes preocupat perquè la teva empresa et deu diners, actua com més aviat millor. No esperis que passi l'any perquè, en aquell moment, la reclamació no tindrà validesa legal.
Puc negar-me a treballar si no em paguen? El que has de saber
Molts treballadors es pregunten si es poden negar a treballar si no els paguen les hores extra. Tot i que la resposta immediata podria semblar afirmativa, la realitat és que negar-se a treballar sense un procediment adequat pot generar conflictes laborals i fins i tot acomiadaments. El més recomanable és iniciar una reclamació formal i, si escau, denunciar a inspecció de treball.
La denúncia a inspecció de treball és un mecanisme que protegeix els drets del treballador quan l'empresa et deu diners. Presentar una denúncia garanteix que Inspecció de Treball investigui el cas i sancioni l'empresa si es comprova la infracció.
L'empresa em deu diners: com reclamar hores extra
Si t'enfrontes a una situació en què l'empresa et deu diners per hores extra, el procés per reclamar és clar:
- Reclamació prèvia: notifica a l'empresa el deute per escrit i detalla les hores extraordinàries realitzades.
- Conciliació laboral: si l'empresa no hi respon, es pot sol·licitar un acte de conciliació.
- Demanda judicial: si l'acte de conciliació no prospera, el pas següent és interposar una demanda davant del Jutjat Social.
És important destacar que totes aquestes accions s'han de fer dins de l'any posterior a la generació del deute.
Com denunciar a inspecció de treball i no perdre els teus diners
L'opció de denunciar davant d'inspecció de treball és una eina poderosa quan l'empresa et deu diners. Aquesta denúncia es pot presentar de manera anònima i desencadenar en una investigació formal. La Inspecció de Treball té la capacitat d'imposar sancions a les empreses incomplidores i assegurar el pagament de les hores extraordinàries.
En definitiva, si la teva empresa et deu diners per les hores extra treballades, no deixis passar el temps. Recorda que el termini és de només un any i, un cop superat, perdràs el dret de reclamar. També, davant del dubte de si et pots negar a treballar si no et paguen, consulta sempre amb un expert laboral per no posar en risc la teva feina.
