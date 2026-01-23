La justícia obliga una empresa a pagar 10.000 € a un treballador acomiadat estant de baixa mèdica
El TSJCV rebutja el recurs interposat per la companyia, que va al·legar causes productives, però va contractar un altre carretoner al cap de pocs dies
La sentència reconeix el dret de l'empleat a ser readmès en aplicació de la Llei de no-discriminació
Sergio Gómez
El Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana (TSCV) ha rebutjat el recurs interposat per una empresa de fabricació de cartó i envasos de l'Olleria que va acomiadar un treballador durant la baixa per malaltia esgrimint una baixada de la producció.
Tot just onze dies després del cessament, la firma va contractar amb caràcter indefinit una altra persona per prestar serveis amb la mateixa categoria de carretoner.
En la seva sentència, la sala social ratifica la nul·litat de l'acomiadament, manté el dret del treballador a percebre una indemnització de 10.000 euros per danys morals, i obliga la companyia a readmetre'l i a abonar-li els salaris corresponents al temps que s'ha mantingut inactiu, en aplicació de la Llei d'igualtat de tracte i no discriminació, vigent des del juliol de 2022.
A la sentència, publicada recentment, el tribunal desestima el recurs de suplicació presentat per l'empresa Cartonajes Bernabeu, SA contra la sentència del Jutjat Social 10 de València, que reconeix que l'empleat va aportar indicis suficients d'haver patit "discriminació per la baixa per malaltia" i declara vulnerat el seu dret a la integritat física.
El treballador prestava serveis per a la mercantil en virtut d'un contracte indefinit a jornada completa des de l'octubre del 2022, amb la categoria professional de conductor de carretó i un salari mensual de 1.817 euros. L'operari va iniciar un procés de baixa per incapacitat temporal el juliol del 2023 amb una durada estimada de 120 dies. Al novembre, l'empresa li va notificar per burofax el seu acomiadament per “causes productives”.
A la carta, la companyia -dedicada a la fabricació i distribució d'envasos i caixes per a grans productors agrícoles i marques industrials i comercials- va invocar "la situació econòmica general i la concurrència de certs factors exògens" que condicionaven la demanda dels seus productes. Segons la firma, els alts preus de les primeres matèries i el dinamisme dels mercats mundials havia propiciat una reducció de la producció industrial.
Justificació no raonable
El document d'acomiadament apuntava també a una disminució de la demanda i el consum de capses de cartó per la nova normativa europea de sostenibilitat i reutilització d'envasos. L'empresa va al·legar que havia disminuït el recurs a la contractació de treballadors temporals d'un màxim de 163 a 51 i que havia reduït 200 llocs de treball el 2023. També es va recolzar en la menor demanda del sector agrícola per indicar la necessitat d'un ajustament que implicaria "un nombre important d'acomiadaments objectius".
La mercantil va posar a disposició del treballador la indemnització legalment prevista per un import de 2.175 euros (que la sentència l'obliga a tornar), així com la compensació per preavís incomplet i liquidació. Onze dies després, va contractar un altre treballador com a carretoner.
Segons el parer del tribunal, l'empresa no va aportar una justificació objectiva i raonable que la seva decisió "no va tenir res a veure amb la malaltia del treballador" acomiadat, després de reconèixer l'existència d'un indici clar de discriminació per raó de malaltia". El demandant va demanar que s'inclogués en la sentència la transcripció d'una conversa de WhatsApp amb la companyia, però aquesta sol·licitud no va ser acceptada.
En el seu recurs, l'empresa va defensar que la nul·litat de l'acomiadament declarada a la decisió del jutjat social no estava motivada i va negar la discriminació. Els seus arguments, però, han estat rebutjats per la sala del TSJCV. La fallada no és ferma i pot ser recorregut.
