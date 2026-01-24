Miguel Benito, advocat laboralista, alerta els treballadors sobre l'antiguitat: "Hi ha empreses que fan trampes amb això"
Un error comú que molts treballadors descobreixen massa tard, quan ja no hi ha marge de correcció
C. Suena
Hi ha un dret laboral que molts donen per fet i que, tanmateix, es retalla amb més freqüència de la que sembla. No té a veure amb el sou base ni amb les hores extra, sinó amb una cosa que pesa en silenci a tota la vida laboral: l'antiguitat. En depenen els plusos, la prioritat per triar vacances i, arribat el moment, la indemnització per acomiadament.
L'avís arriba de la mà de l'advocat laboralista Miguel Benito Barrionuevo, que en un dels últims vídeos llança un consell directe i fàcil d'aplicar. "Un dels millors drets que tenim com a treballadors és l'antiguitat", explica. El problema és que no sempre es reconeix com caldria.
Quan l'empresa comença a comptar des d'on us convé
La pràctica és més habitual del que sembla. "Algunes empreses volen fer trampes amb aquest tema", adverteix Benito. Com ho fan? Reconeixent l'antiguitat només des del moment que el treballador passa a ser indefinit, ignorant els anys previs amb contractes temporals o fins i tot el període de prova.
Aquesta retallada no és innocent. Menys antiguitat significa menys drets i menys diners, ara i en el futur. I el pitjor és que molts treballadors no ho descobreixen fins que ja és massa tard.
L'antiguitat importa molt més del que creus
Benet ho resumeix amb exemples molt clars. L'antiguitat serveix per "ser el primer a triar vacances", per cobrar plusos com els triennis i perquè, "si t'acomiaden, la teva indemnització sigui més gran". No és un detall administratiu, és una palanca de protecció.
Cada any que no hi figura oficialment és un any perdut a efectes econòmics i legals. I aquest impacte es multiplica quan arriba un acomiadament o una reestructuració.
Un cas real que ho canvia tot
L'advocat il·lustra el problema amb una història recent. "La setmana passada va venir una clienta a qui reconeixien l'antiguitat només des que era indefinida", explica. El resultat: li havien tret quatre anys complets treballats amb contractes temporals.
La solució va ser ràpida i eficaç. "En 15 dies, amb un escrit i dues trucades, vam aconseguir que li reconeguessin aquests quatre anys". L'efecte no va ser simbòlic: aquests anys van permetre sumar dos triennis més i 120 euros addicionals a la nòmina cada mes, a més de millorar la seva posició davant d'un acomiadament futur.
Reclamar ara o esperar: dos camins possibles
Un dels punts clau del missatge és que no hi ha una única estratègia vàlida per a tothom. Benito planteja dues opcions, segons el perfil del treballador i la seva situació:
Espereu, si no hi ha drets immediats en joc. "Si algun dia t'acomiaden, pots reclamar aleshores la teva màxima indemnització".
Reclamar ja, si l'antiguitat afecta plusos salarials o si es prefereix regularitzar la situació com més aviat millor.
La diferència entre una opció i l'altra es pot traduir en centenars d'euros al mes o milers en una indemnització.
L'error que molts descobreixen massa tard
El gran problema, insisteix l'advocat, és el desconeixement. Molts treballadors assumeixen que la seva antiguitat comença el dia que signen el contracte indefinit. No sempre és així. El temps treballat compta, encara que hagi estat amb contractes temporals encadenats.
El consell és senzill i contundent: revisar com figura l'antiguitat a l'empresa. De vegades, una dada mal reconeguda no és un simple error, sinó una retallada silenciosa de drets que s'arrossega durant anys.
Perquè al món laboral, com recorda Miguel Benito, l'antiguitat no és passat: és futur. I deixar-la en mans dels altres pot sortir molt més car del que sembla.
