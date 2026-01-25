Juanma Lorente, advocat laboralista: “En vacances també et corresponen els plusos, no en pots cobrar menys”
El Tribunal Suprem confirma que els treballadors han de continuar percebent durant les vacances els complements habituals
Laura Morote
Sabies que durant les vacances no et poden pagar menys del que sols cobrar cada mes? L'advocat laboralista Juanma Lorente ho explica clarament en un dels seus últims vídeos a TikTok, i el recolza una sentència del Tribunal Suprem. Si normalment cobres plusos per nocturnitat, comissions o altres conceptes variables, també s'han d'incloure en el teu sou de vacances.
Els plusos no desapareixen per estar de vacances
En el vídeo, Lorente alerta els treballadors sobre una pràctica que, encara que comuna, és incorrecta: reduir el salari durant les vacances. "En vacances no pots cobrar menys, també et corresponen els plusos", afirma contundent l'advocat.
Això significa que si, per exemple, un empleat sol cobrar un complement de nocturnitat per treballar de nit, aquest plus no ha de desaparèixer quan se'n va de vacances. El mateix passa amb les comissions per vendes, productivitat o qualsevol altre incentiu que formi part habitual del salari.
El Tribunal Suprem ja s'ha pronunciat sobre això diverses vegades, i ha deixat clar que els treballadors no han de rebre únicament el salari base i els possibles plusos per antiguitat durant el període de vacances, sinó també aquells complements que hagin percebut de forma regular en els últims mesos.
El sou durant les vacances ha de reflectir el que realment guanya el treballador, no només una part. La finalitat d'aquest criteri és que el dret al descans no impliqui una pèrdua econòmica per a l'empleat.
Què es considera un complement habitual?
No tots els plusos entren automàticament al càlcul del salari de vacances. El que és fonamental és que hagin estat percebuts de manera “recurrent i constant”. És a dir, si fa uns quants mesos que cobres un plus per torns, perillositat, disponibilitat o per objectius, s'ha de considerar part del teu salari habitual i, per tant, s'ha d'incloure també durant les teves vacances.
Per contra, els pagaments esporàdics o puntuals (per exemple, una gratificació extraordinària per un èxit molt concret) no s'han d'incorporar.
Aquest tipus de situacions afecta especialment treballadors de sectors com l'hostaleria, el comerç o els centres d'atenció al client, on és comú que bona part del salari provingui de comissions o complements variables. El desconeixement sobre aquest dret fa que moltes persones acceptin, sense saber-ho, una reducció salarial injustificada durant el període de descans.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna
- La neu i el gel compliquen la circulació per les carreteres de la regió central
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis