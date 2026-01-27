Quan un dels hereus bloqueja l'herència: quines opcions hi ha segons l'advocada Laura Lobo
L'experta en dret de famílies aporta les claus perquè el repartiment no s'allargui en el temps ni generi conflictes familiars
Patricia Páramo
Les herències formen part de la vida familiar i, en molts casos, arriben en moments de vulnerabilitat emocional especial. A la pèrdua d'un ésser estimat s'hi afegeix la necessitat de prendre decisions sobre béns, diners i records amb un valor que no sempre és només econòmic. Tot i que a l'imaginari col·lectiu repartir una herència hauria de ser un tràmit lògic i ordenat, la realitat demostra que no sempre és així. Diferències prèvies, vells conflictes familiars o simples desacords sobre el repartiment poden convertir aquest procés en una font de tensió constant.
No són pocs els casos en què una herència acaba trencant relacions entre germans, pares i fills o familiars que fins aquell moment mantenien una convivència aparentment normal. El repartiment de béns pot generar desconfiança, sensació de greuge o la idea que algú en surti perjudicat davant d'altres. Quan aquestes percepcions s'enquisten, el procés successori deixa de ser un tràmit jurídic per esdevenir un problema personal i emocional que es pot allargar durant anys.
Un hereu que no vol signar
Segons explica l'advocada Laura Lobo, “moltes vegades les herències es queden paralitzades perquè algun dels hereus no vol signar el repartiment”. Aquesta negativa té conseqüències directes, ja que, tal com assenyala, “en el nostre sistema només és possible signar una adjudicació de l'herència davant de notari perquè ho acceptin tots els hereus o bé perquè ho aprovi el jutge després d'un procediment judicial”. Això significa que només cal que un dels hereus s'oposi perquè el repartiment quedi bloquejat i no es pugui formalitzar davant de notari.
Davant d'aquesta situació, la pròpia advocada planteja la pregunta clau: “per tant, en cas que algun dels hereus es negui a signar el repartiment de l'herència, què és el que podem fer?”. Una de les vies que contempla és “el nomenament d'un comptador partidor d'actiu, és a dir, una persona que s'encarregui de fer els comptes i de repartir els béns”. Aquest mecanisme permet avançar en el repartiment sense necessitat que tots els hereus estiguin d'acord des de l'inici, encara que no sempre és senzill de posar en marxa.
Tal com detalla Laura Lobo, aquesta solució “només es pot acordar si ho accepten la majoria d'hereus”. A més, adverteix d'una dificultat important: “el problema és que si hi ha alguna incidència, algun dels hereus s'hi oposa, el notari donarà per finalitzat el procediment i caldrà acudir a un procediment judicial”. És a dir, fins i tot aquesta via es pot frustrar si sorgeixen conflictes durant el procés, retornant l'herència al punt de bloqueig inicial.
Procediment judicial
Per aquest motiu, l'advocada assenyala que “una altra de les solucions possibles és acudir directament a un procediment judicial de l'herència”. Tot i això, també aclareix que “són procediments bastant llargs i costosos perquè intervenen diferents professionals”. El pas pels tribunals implica temps, despeses econòmiques i un desgast personal afegit per a tots els implicats, cosa que moltes famílies intenten evitar, encara que en alguns casos no quedi cap altra alternativa viable.
Lobo subratlla la importància d'analitzar l'origen del conflicte abans de decidir com actuar. "Per tant, el millor és conèixer per què l'hereu es nega a signar el repartiment de l'herència, entendre quins són els motius pels quals no està fent alguna cosa que en realitat podria beneficiar tothom, inclòs ell mateix". A partir d'aquí, explica, es podrà triar el camí més adequat: "de vegades serà el nomenament d'un comptador partidor, de vegades serà negociar directament amb ell i cedir en certs aspectes i de vegades serà acudir a un procediment judicial, però no hi ha una única solució".
