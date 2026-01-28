El subsidi per a majors de 52 anys del SEPE no és de 640 euros: aquesta és la quantia real que es cobra el 2026
Durant dies s'ha difós una informació errònia sobre l’ajuda per a aturats de llarga durada majors de 52 anys. La xifra és menor
Marcos Rodríguez
El subsidi per a majors de 52 anys del SEPE no és de 640 euros al mes, xifra que ha circulat durant alguns dies per mitjans de comunicació. La quantia oficial el 2026 realment se situa en el 80% de l’IPREM vigent (que manté les quantitats del 2023, 2024 i 2025 a causa de la no renovació dels Pressupostos Generals de l’Estat), fet que equival a uns 480 euros mensuals en 12 pagues. Així ho confirma la normativa reguladora dels subsidis per desocupació i la informació publicada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i recollida al BOE.
Es tracta d’una ajuda assistencial dirigida a persones desocupades de 52 o més anys que han esgotat la prestació contributiva o no tenen dret a percebre-la i compleixen determinats requisits de cotització i rendes. A diferència d’altres subsidis, aquest es pot cobrar fins a assolir l’edat ordinària de jubilació.
Al voltant de 480 euros mensuals
La quantia està fixada per llei en el 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Amb l’IPREM mensual situat en 600 euros, el resultat és una prestació d’aproximadament 480 euros al mes.
No hi ha pagues extraordinàries. S’abona en 12 mensualitats i la quantitat és fixa, independentment de les càrregues familiars.
Les reformes recents del sistema de subsidis no han modificat aquesta quantia concreta, que manté la seva referència directa a l’IPREM.
Una ajuda que cotitza per a la pensió
Una de les característiques més rellevants és que cotitza per a la jubilació davant la Seguretat Social. Mentre es percep el subsidi, el SEPE ingressa les cotitzacions corresponents per contingències de jubilació, fet que permet continuar sumant anys de cara al càlcul de la futura pensió contributiva.
Aquest element diferencia el subsidi per a majors de 52 anys d’altres ajudes assistencials i el converteix en un instrument clau de protecció per a desocupats de llarga durada en el tram final de la seva vida laboral.
Requisits per accedir-hi el 2026
Per sol·licitar el subsidi és necessari:
- Tenir 52 anys o més en el moment del fet causant.
- Estar inscrit com a demandant d’ocupació.
- Haver esgotat la prestació contributiva o trobar-se en situació legal de desocupació sense dret a prestació d’atur.
- Acreditar el període mínim de cotització exigit per a la jubilació contributiva.
- No superar el límit de rendes individuals, fixat en el 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.
A més, és obligatori presentar cada any la declaració anual de rendes per mantenir el dret a l’ajuda.
Fins a l’edat ordinària de jubilació
El subsidi per a majors de 52 anys no té una durada limitada en mesos. Es manté mentre es compleixin els requisits i fins que la persona beneficiària pugui accedir a la pensió contributiva de jubilació.
En un context d’envelliment del mercat laboral i dificultats de reinserció a partir d’una certa edat, aquesta prestació s’ha consolidat com una de les principals eines de protecció del sistema d’atur.
Amb una quantia clara —al voltant de 480 euros mensuals— i normes definides pel SEPE i la Seguretat Social, convé conèixer bé les seves condicions per evitar errors i garantir-ne la continuïtat.
