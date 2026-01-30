Què passa si rebo una herència però tinc deutes?: l’advertiment de Laura Lobo, advocada, sobre una decisió que pot sortir cara
L’experta en dret familiar assenyala el que cal tenir en compte per no patir conseqüències inesperades
Patricia Páramo
Rebre una herència és, en aparença, una bona notícia. No obstant això, en molts casos, es converteix en una font de dubtes, temors i conseqüències inesperades. La creença generalitzada que una herència és sempre positiva pot portar a prendre decisions precipitades, especialment quan existeixen deutes personals previs. I és que acceptar o rebutjar una herència té implicacions legals molt serioses.
En aquests casos, el desconeixement juga en contra. Molts hereus no saben que, en acceptar una herència, no només adquireixen béns, sinó també obligacions. I quan qui hereta ja té deutes propis anteriors, aquest nou patrimoni pot acabar en mans dels seus creditors. Què fer llavors? Es pot renunciar? Què passa si ho faig? L’advocada Laura Lobo aclareix totes aquestes qüestions i llança una advertència: cal tenir molt de compte abans de prendre qualsevol decisió.
Deutes previs a l’herència
En paraules de Lobo, “Què passa si rebo una herència però tinc deutes?”. És a dir, si la persona que rebrà l’herència té deutes personals previs, no es tracta de deutes del mort. En aquest cas, explica, els béns que es rebin formaran part del patrimoni de l’hereu i, per tant, respondran de les deutes que aquest ja tenia. La lògica legal és clara: en sumar aquests béns al seu patrimoni, els creditors poden reclamar-los per cobrar el que se’ls deu.
Renunciar a l’herència
Davant aquesta situació, moltes persones consideren renunciar a l’herència com a mesura de protecció. Tanmateix, Lobo adverteix que aquesta opció, tot i ser legal, també pot tenir conseqüències si no es gestiona correctament. “La llei permet que si un hereu repudia l’herència en perjudici dels seus creditors, aquests puguin acudir al jutge perquè els autoritzi a acceptar l’herència en nom d’aquell”, explica l’advocada. És a dir, no n’hi ha prou amb renunciar per evitar que l’herència vagi a parar als creditors: si aquests demostren que aquesta renúncia els perjudica, poden intervenir legalment.
A més, Lobo matisa que en aquests casos els creditors no es queden amb tota l’herència, sinó únicament amb la part que els correspon en funció del deute existent. Si després de pagar el que es deu encara queda alguna cosa del valor de l’herència, aquest sobrant es retorna a l’hereu. Al contrari, si el valor del deute absorbeix completament el patrimoni heretat, l’hereu no rebrà res.
Per això, davant un escenari d’herència amb deutes personals previs, l’advocada recomana actuar amb la màxima cautela. “Molt de compte amb acceptar o renunciar a una herència si tens deutes. Assesora’t bé abans de fer-ho, no sigui que després se’t derivi algun tipus de responsabilitat”, adverteix. Aquesta decisió, aparentment personal, pot obrir la porta a reclamacions judicials per part dels creditors.
El consell clau que llança l’experta és clar: no actuar mai sense assessorament jurídic especialitzat. Cada cas té particularitats (valor de l’herència, tipus i quantia del deute, situació patrimonial de l’hereu), de manera que una avaluació legal prèvia pot evitar errors costosos i fins i tot procediments judicials llargs i complexos.