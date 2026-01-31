Luis Iturriaga, jubilat als 63 després de 43 anys cotitzats: "Em penalitzen injustament amb més del 14% de la meva pensió"
Més de 800.000 pensionistes pateixen aquestes retallades injustes
Jordi Grífol
Per cobrar íntegrament la pensió de jubilació a Espanya és actualment necessari fer-ho als 65 anys en cas d'haver cotitzat 38 anys i 3 mesos o més, o 66 anys i 10 mesos en cas que ho hagi fet durant menys de 38 anys i 3 mesos. La jubilació anticipada, voluntària o involuntària, comporta una rebaixa de la pensió final que els jubilats amb més de 40 anys cotitzats també pateixen i qualifiquen d'“injusta”.
"Em vaig jubilar als 63 anys amb una jubilació anticipada, involuntària i amb 43 anys cotitzats i em van penalitzar injustament amb un coeficient reductor de la meva pensió d'un 14,62%", posa de manifest Luis Iturriaga, membre d'Asjubi40, associació de jubilats que reclama la derogació cotització, cosa que afecta, exposen, a més de 860.000 jubilats espanyols.
Coeficients reductors
Jubilar-se anticipadament de forma involuntària (generalment a causa d'un acomiadament a una edat en què és difícil trobar una nova feina) implica una reducció de la pensió d'un 5,25% per als que hagin cotitzat més de 38 anys i 6 mesos i menys de 41 anys i 6 mesos; un percentatge que s'eleva al 14% en cas de jubilar-se anticipadament dos anys abans del que s'estableix.
També aquells que hagin cotitzat 44 anys i 6 mesos o més veuen la pensió retallada en un 12% si es jubilen anticipadament dos anys abans malgrat ser involuntàriament.
Greuge comparatiu
Una situació que Iturriaga qualifica directament de cadena perpètua. "Som més de 800.000 persones afectades per aquesta injustícia. Exigeixo que aquest Govern anomenat progressista derogui aquesta cadena perpètua i que no ens menyspreï per més temps, retiri aquest greuge comparatiu i de manca d'equitat amb altres col·lectius que amb 35 anys cotitzats i 60 anys es jubilen amb el 100% de la seva pensió. Commutació de la cadena perpètua ja”.
El testimoni de Luis Iturriaga és un dels molts casos que està difonent l'associació Asjub40 per denunciar aquestes penalitzacions permanents a les pensions de jubilats amb llargues carreres de cotització, "després de tota una vida de treball". Defensant, exposen, "el principi de contributiva i l'equitat davant d'altres col·lectius que no pateixen aquestes retallades".
"Asjubi40 ha portat la seva reivindicació a Europa, mantenint reunions amb eurodiputats i presentant queixes davant d'institucions europees, amb el suport de plataformes com AGE Platform Europe", declaren.
