Quan un dels hereus bloqueja l’herència: aquestes són les opcions que existeixen, segons l’advocada Laura Lobo
L’experta en dret de família aporta les claus perquè el repartiment no s’allargui en el temps ni generi conflictes familiars
Patricia Páramo
Les herències formen part de la vida familiar i, en molts casos, arriben en moments d’especial vulnerabilitat emocional. A la pèrdua d’un ésser estimat s’hi suma la necessitat de prendre decisions sobre béns, diners i records amb un valor que no sempre és només econòmic. Tot i que, en l’imaginari col·lectiu, repartir una herència hauria de ser un tràmit lògic i ordenat, la realitat demostra que no sempre és així. Diferències prèvies, vells conflictes familiars o simples desacords sobre el repartiment poden convertir aquest procés en una font de tensió constant.
No són pocs els casos en què una herència acaba trencant relacions entre germans, pares i fills o familiars que fins aquell moment mantenien una convivència aparentment normal. El repartiment de béns pot generar desconfiança, sensació d’afectació o la idea que algú en surt perjudicat respecte dels altres. Quan aquestes percepcions s’enquisten, el procés successori deixa de ser un tràmit jurídic per convertir-se en un problema personal i emocional que pot allargar-se durant anys.
Un hereu que no vol signar
Segons explica l’advocada Laura Lobo, “en moltes ocasions les herències es queden paralitzades perquè algun dels hereus no vol signar el repartiment”. Aquesta negativa té conseqüències directes, ja que, tal com assenyala, “en el nostre sistema només és possible signar una adjudicació de l’herència davant notari si ho accepten tots els hereus o bé si ho aprova el jutge després d’un procediment judicial”. Això significa que n’hi ha prou que un dels hereus s’hi oposi perquè el repartiment quedi bloquejat i no es pugui formalitzar davant notari.
Davant aquesta situació, la pròpia advocada planteja la pregunta clau: “per tant, en el cas que algun dels hereus es negui a signar el repartiment de l’herència, què podem fer?”. Una de les vies que contempla és “el nomenament d’un comptador partidor d’actiu, és a dir, una persona que s’encarregui de fer els comptes i de repartir els béns”. Aquest mecanisme permet avançar en el repartiment sense necessitat que tots els hereus estiguin d’acord des del principi, tot i que no sempre és senzill de posar en marxa.
Tal com detalla Laura Lobo, aquesta solució “només es pot acordar si ho accepta la majoria d’hereus”. A més, adverteix d’una dificultat important: “el problema és que si ocorre alguna incidència i algun dels hereus s’hi oposa, el notari donarà per finalitzat el procediment i serà necessari acudir a un procediment judicial”. És a dir, fins i tot aquesta via pot frustrar-se si apareixen conflictes durant el procés, tornant l’herència al punt de bloqueig inicial.
Procediment judicial
Per aquest motiu, l’advocada assenyala que “una altra de les possibles solucions és acudir directament a un procediment judicial de l’herència”. Tot i això, també aclareix que “són procediments força llargs i costosos perquè intervenen diferents professionals”. Passar pels tribunals implica temps, despeses econòmiques i un desgast personal afegit per a tots els implicats, quelcom que moltes famílies intenten evitar, tot i que en alguns casos no quedi una altra alternativa viable.
Lobo subratlla la importància d’analitzar l’origen del conflicte abans de decidir com actuar. “Per tant, el millor és conèixer per què l’hereu es nega a signar el repartiment de l’herència, entendre quins són els motius pels quals no està fent alguna cosa que en realitat podria beneficiar tothom, inclòs ell mateix”. A partir d’aquí, explica, es podrà triar el camí més adequat: “en ocasions serà el nomenament d’un comptador partidor, en ocasions serà negociar directament amb ell i cedir en certs aspectes, i en ocasions serà acudir a un procediment judicial, però no hi ha una solució única”.
