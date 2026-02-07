“El boom dels camioners”: sous que sorprenen i una demanda que no para de créixer
Falten conductors, les empreses busquen relleu i un tiktoker posa números (i sacrificis) damunt la taula: així es guanya i així es viu a la carretera
Carreteres sense relleu: la manca de camioners s’agreuja
A Espanya hi ha feines que tenen sortida real, però que no es cobreixen perquè demanen formació, experiència i un ritme dur. El transport de mercaderies per carretera és un d’aquests casos: la demanda no afluixa i cada cop costa més trobar professionals disposats a passar dies fora de casa.
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible fa temps que impulsa aquest camí laboral perquè el considera clau per a l’economia i perquè el dèficit de conductors és evident. Segons les previsions, en els pròxims tres anys faran falta prop de 30.000 conductors professionals, una xifra que explica per què el sector guanya pes i no para de créixer i ofereix estabilitat.
El sou d’un camioner, al descobert
El sou d’un camioner pot variar molt segons si és assalariat o autònom, el tipus de ruta (nacional o internacional), els dies fora, la càrrega, l’empresa i l’experiència. Però el que més interessa és el que queda a la butxaca després d’impostos, cotitzacions i el cost de viure a la carretera.
I aquí és on els testimonis reals guanyen valor, perquè expliquen no només el sou, sinó també el ritme i la “lletra petita” del dia a dia.
El cas d’Alex Tensso: el tiktoker que posa números al sector
Alex Tensso, camioner de rutes internacionals i creador de contingut a TikTok i Instagram, explica la seva feina amb la intenció de motivar nous conductors. En un dels seus vídeos, detalla que treballa per a una empresa de logística internacional i que ara guanya més perquè, amb el temps, s’ha fet més eficient: optimitza rutes, aprofita millor el camió i carrega i descarrega més ràpidament.
Ho resumeix amb una idea clara: al principi costa, però quan domines el ritme, els números milloren.
Tres mesos de feina, tres nòmines: així van els ingressos
Tensso explica què ha cobrat en els últims tres mesos, amb alts i baixos segons la càrrega de feina:
- 1r mes: 4.171 €
- 2n mes: 3.916 € (menys feina i alguns dies aturat)
- 3r mes: 4.281 €
Total ingressat en tres mesos: 12.368 €
Les despeses que no perdonen: viure a la carretera té un preu
Perquè el sou no és tot el que entra: també hi ha el que surt. Ell mateix detalla les despeses associades al dia a dia fora de casa:
- 1r mes: 564 €
- 2n mes: 512 €
- 3r mes: 607 €
Total de despeses: 1.683 €, que inclouen “internet, dutxes, rentadora, menjar, tot…”. També explica que no paga hipoteca perquè té el pis llogat.
Amb aquest balanç, assegura que ha pogut estalviar més de 10.000 € en tres mesos.
El missatge final: diners sí, però no cada mes igual (i no per a tothom)
El tiktoker també avisa que no tots els mesos són iguals: hi ha temporades amb més feina i altres amb menys, i això es nota a la facturació. I sobretot remarca el cost personal: molts dies fora de casa, rutina dura i vida austera si vols estalviar de veritat.
En definitiva, el sector té demanda i pot pagar bé en determinades condicions, però la pregunta clau no és només “quant cobresinó queó què estàs disposat a sacrificar per cobrar-ho.
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat