Iván Terrón, expert en estalvi: "No poseu cap rentadora a les 6 de la tarda"
Amb el preu de la llum variant a cada moment, és important entendre com funciona el mercat i les variacions horàries
Patricia Páramo
Estalviar en la factura de la llum és una prioritat per a milers de llars catalanes, especialment per a aquelles acollides a la tarifa regulada PVPC, amb un preu que varia cada hora del dia. Molts consumidors es pregunten quan és millor posar una rentadora, cuinar o utilitzar electrodomèstics d’alt consum. La clau és entendre les variacions horàries del preu de l’electricitat i adaptar els hàbits diaris.
L’expert en estalvi Iván Terrón ho té clar i llança un advertiment directe: «No poseu cap rentadora a les 6 de la tarda». Segons explica, conèixer el comportament del mercat elèctric en temps real pot suposar un gran alleujament per a la butxaca. El 30 de gener passat, per exemple, la jornada va presentar variacions molt marcades en el preu del quilowatt, fet que proporciona una fotografia clara de com es pot optimitzar el consum.
Els preus de la llum varien segons l’hora
Durant la matinada del 30 de gener, el preu de l’electricitat es va situar en 7 cèntims el quilowatt hora (kWh), una de les tarifes més econòmiques del dia. «A la matinada poseu tot el que vulgueu perquè el preu és molt bo», recomana Terrón. Encara que no és l’ideal molestar el veïnat, bromeja: «Avui sí que surt a compte molestar el veí». En aquestes hores vall, programar rentadores, rentavaixelles o la càrrega del cotxe elèctric pot reduir notablement la factura de final de mes.
Al matí, però, la tendència canvia. El preu puja fins als 17 cèntims, pràcticament duplicant el cost de les hores més barates. Aquest tram correspon a les hores punta, quan la demanda elèctrica augmenta i el preu s’enfila. No és recomanable dur a terme tasques d’alt consum durant aquest període. Segons l’anàlisi de Terrón, els preus més alts arriben al final del dia: «De 18.00 a 00.00 hores puja fins als 19 cèntims, un preu molt car, així que molt de compte a engegar aparells».
Quin és el millor moment per posar la rentadora?
Curiosament, entre les 14.00 i les 18.00, el preu baixa lleugerament, situant-se entre 9 i 10 cèntims, convertint-se en la franja més barata del dia després de la matinada. Terrón ho destaca com el moment ideal per concentrar el gruix del consum diürn: «Cal aprofitar per posar rentadores, cuinar, consumir tot el que pugueu en aquest marge». Aquesta finestra horària, encara que poc habitual en moltes rutines laborals, pot ser clau per a qui teletreballa, és a casa o pot programar els aparells elèctrics.
Aquestes recomanacions tenen especial sentit en el marc de la tarifa regulada PVPC, que divideix el dia en tres trams: hores vall (les més barates, com la matinada), hores planes (amb preus intermedis, com entre les 14.00 i les 18.00) i hores punta, on el preu es dispara (matí i nit). Aquesta estructura busca traslladar senyals de preu al consumidor per incentivar el consum en hores de menor demanda.
Per a qui vulgui optimitzar al màxim la seva factura, Terrón recomana revisar cada dia el preu per hora a plataformes oficials com ESIOS de Red Eléctrica o a apps de seguiment energètic. Allà es pot consultar en temps real el preu per franja, permetent ajustar els hàbits domèstics amb precisió.
«Així que, si voleu estalviar al màxim, això és el que heu de fer», conclou Terrón.
