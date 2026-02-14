La Reial Casa de la Moneda reactiva les monedes de plata després del sotrac del mercat
La plata passa de màxims de 101 €/unça a 65 €/unça, i l’or baixa del rècord de 5.000 $/unça fins a 4.658 $/unça.
L’escalada dels metalls preciosos a finals de gener va obligar la Reial Casa de la Moneda, que pertany a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), a moure fitxa: amb la plata disparada, va retirar temporalment del catàleg les monedes commemoratives d’aquest metall. Ara, amb el preu en retrocés, les ha tornat a posar a la venda.
Les dades sobre els preus d'ambdós metalls està contrastada per Bloomberg
Plata: del màxim al fre
La plata va arribar a marcar 101 €/unça a finals de gener. Després de la correcció, el seu valor actual se situa en 65 €/unça. Aquest gir explica el retorn de les monedes de plata al catàleg i el debat sobre els marges: segons el col·leccionista Adolfo Ruiz Calleja, si l’unça cotitzava a 80 €/unça, el valor intrínsec d’una moneda tipus “8 rals” podia enfilar-se fins a 64,24 €, i el cost total per unitat podia rondar els 78 € amb fabricació i assegurances.
Or: rècord i correcció
L’or també va tocar sostre: el 26 de gener va superar per primera vegada els 5.000 $/unça (uns 4.192 €). Després de la caiguda, se situa al voltant dels 4.658 $/unça (uns 3.929 €). En paral·lel, la FNMT manté sense canvis el seu catàleg de monedes d’or, on destaca una peça commemorativa del 150è aniversari de l’última encunyació d’escuts d’or, a 2.330 €, i fins a 8.500 € si es compra la col·lecció completa.
Què ha fet la Reial Casa de la Moneda i per què
Quan la plata va arribar als 80 €/unça, la Reial Casa de la Moneda va suspendre la venda de les monedes de plata per evitar que els preus quedessin desfasats respecte del cost real del metall. Va indicar que la comercialització es reprendria quan el preu estigués actualitzat, una competència que recau en el Ministeri d’Hisenda. Amb la baixada recent, l’organisme ha recuperat l’oferta: torna a vendre més de 20 peces amb preus d’entre 72 i 79 euros.
