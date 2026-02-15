Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
Fins a 1.000 € d’estalvi si vius de lloguer i compleixes els requisits: t’expliquem què et demanaran i com aplicar-la pas a pas.
La campanya de la renda acostuma a ser un moment d’estrès (papers, terminis, dubtes i por a equivocar-se). Però també pot ser el moment d’alleujar una mica la càrrega si revises bé les deduccions autonòmiques que tens a Catalunya. I n’hi ha una que, per a molts llogaters, pot marcar la diferència: la deducció per lloguer de l’habitatge habitual.
Aquesta deducció et permet restar-te un 10% del que has pagat de lloguer durant l’any, amb un topall que pot arribar fins als 1.000 € segons el teu cas. Dit ràpid: pot fer que paguis menys a Hisenda o que et tornin més diners si la declaració surt a retornar.
Quant et pots deduir pel lloguer a Catalunya
- Règim general: 10% del lloguer pagat, fins a 500 € l’any.
- Família nombrosa o monoparental: 10% del lloguer pagat, fins a 1.000 € l’any (mantenint el requisit d’ingressos).
- Declaració conjunta: el màxim també pot ser de 1.000 €, i el límit d’ingressos puja fins a 45.000 € (en lloc de 30.000 €).
Qui pot demanar-la
Per aplicar la deducció (en tributació individual), has d’estar en una d’aquestes situacions:
- Tenir 35 anys o menys, o
- Haver estat a l’atur 183 dies o més, o
- Tenir una discapacitat igual o superior al 65%, o
- Ser vidu/vídua i tenir 65 anys o més.
I, a més, cal complir el requisit econòmic:
- La suma de la base imposable general + estalvi, menys el mínim personal i familiar, no pot superar els 30.000 € anuals (en general).
Com sol·licitar la deducció del lloguer a la Renda 2026 (pas a pas)
- Fes la renda a Renda Web i ves a l’apartat de deduccions autonòmiques (Catalunya).
- Selecciona “Deducció per lloguer de l’habitatge habitual” i introdueix les dades que et demanarà el programa.
- Informa el NIF del propietari/arrendador: és obligatori perquè la deducció sigui vàlida.
- Indica l’import del lloguer pagat durant l’any (el programa calcularà el 10% i aplicarà el límit que pertoqui).
- Si sou diversos llogaters amb dret a deducció en un mateix pis, recorda que un mateix habitatge no pot generar més de 1.000 €: s’ha de prorratejar entre qui la pugui aplicar.
Què et poden requerir (i què convé tenir a punt)
La norma deixa clar que la deducció està condicionada a una justificació documental adequada. En la pràctica, el més habitual és tenir:
- Contracte de lloguer (i que sigui el teu habitatge habitual)
- Rebuts/transferències que acreditin els pagaments
- I el NIF de l’arrendador per consignar-lo a la declaració
Quan ho podràs presentar
Les dates oficials de la campanya per presentar la Renda 2025 (campanya 2026) van del 8 d’abril al 30 de juny de 2026.
