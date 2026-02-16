ALERTA: circula un correu que suplanta Hisenda i vol robar-te les claus d’accés
El 2025 es van detectar 122.223 ciberatacs a Espanya (+26%), amb el phishing disparat fins a 45.445 incidències
L’OCU adverteix d’una nova campanya de phishing que es fa passar per l’Agència Tributària. L’objectiu és simple: enganyar-te perquè entreguis les credencials (especialment les d’accés a la DEHÚ, la Direcció Electrònica Habilitada Única) a través d’un enllaç que porta a una web “clònica”, amb aparença oficial però amb un domini que no és l’autèntic.
Aquesta alerta arriba en un context d’augment clar: segons dades d’INCIBE, el 2025 es van detectar més de 122.223 ciberatacs (un 26% més que el 2024). Els atacs amb malware van créixer un 45% i alguns van acabar en ransomware, quan els delinqüents segresten sistemes i exigeixen diners per recuperar l’accés o les dades.
Com t’intenten colar l’estafa
El correu sol arribar amb assumptes que busquen urgència i por, com ara: “Avís posat a disposició de nova notificació electrònica REF XXXXXXXX”. El parany és l’enllaç: un cop hi entres, et demanen usuari i contrasenya en una pàgina que sembla real… però no ho és. Si hi piques, els ciberdelinqüents poden accedir a informació i tràmits fiscals.
Intervenció: què s’ha fet per frenar-ho
La resposta també s’ha intensificat. El 2025, el phishing va ser una de les pràctiques més recurrents: el frau digital va pujar un 19% fins a 45.445 incidències. INCIBE va intervenir en 3.849 robatoris digitals i, conjuntament amb RED.es, es van tancar 4.600 dominis web d’origen fraudulent.
Prevenció: què has de fer si reps un correu “d’Hisenda”
- No facis clic ni descarreguis arxius.
- Reenvia el correu a INCIBE i bloqueja el remitent perquè no et torni a entrar a la safata.
- Si ja has entrat o has donat dades: truca al 017 (Línia d’Ajuda en Ciberseguretat) i guarda proves (captures, enllaços, missatges) per denunciar-ho.
- Canvia contrasenyes immediatament i activa doble autenticació (2FA) a tots els serveis.
- Recorda: els tràmits amb l’Administració s’han de fer només des dels portals oficials i amb sistemes com Cl@ve, certificat digital o DNIe (mai des d’enllaços d’un correu).