Això és el que has de fer si se t'acaba el contracte de lloguer, segons l'expert immobiliari Sergio Gutiérrez: "De cap manera diguis que no acceptes cap pujada"
Per als llogaters, sortir a buscar una nova llar pot ser complicat, per la qual cosa negociar de manera estratègica és clau
El Periódico
Aquest 2026 finalitzen milers de contractes de lloguer. Els llogaters ja estan buscant una alternativa viable en un context força diferent del de fa quatre o cinc anys. Des de llavors, el preu de l'habitatge ha protagonitzat una pujada constant que deixa un panorama complex per als llogaters. Sergio Gutiérrez, expert immobiliari, ofereix claus per a llogaters i propietaris sobre què fer quan finalitza un contracte.
L'especialista assegura que "un milió i mig de persones" es queda aquest any sense contracte de lloguer. La clau apareix si l'habitatge actual està en una zona declarada com a tensionada, on el propietari que "renova el contracte no pot pujar més que l'IPC", ha explicat en un vídeo a Instagram. Tot i això, "si no està en zona tensionada el preu pel nou contracte és lliure".
Vendre o una pujada lleugera
Sergio Gutiérrez recomana al propietari vendre. "És un bon moment", assegura. "Pots renovar mantenint el preu més IPC o fer un nou contracte apujant el preu", ha afirmat. A més, recomana no apujar el preu a un bon llogater, per les molèsties que pot generar llogar a algú que sí que dona molts problemes a la comunitat i al mateix propietari.
Per als llogaters, sortir a buscar un nou lloguer pot ser complicat, per això negociar de manera estratègica és clau: proposar un augment lleuger, "mantenint el preu de l'IPC", recordar reparacions o bon comportament. "En cap cas diguis que no acceptes cap pujada", ha advertit.
Després d'anys amb pujada al mercat immobiliari, l'expert creu que és "raonable" una petita pujada, però negar-se rotundament farà que el propietari comenci "a les dolentes" i l'important és trobar un "equilibri".
