Això és el que has de fer si se t'acaba el contracte de lloguer, segons l'expert immobiliari Sergio Gutiérrez: "De cap manera diguis que no acceptes cap pujada"

Per als llogaters, sortir a buscar una nova llar pot ser complicat, per la qual cosa negociar de manera estratègica és clau

Et canviaran el preu del lloguer? / freepik

El Periódico

Aquest 2026 finalitzen milers de contractes de lloguer. Els llogaters ja estan buscant una alternativa viable en un context força diferent del de fa quatre o cinc anys. Des de llavors, el preu de l'habitatge ha protagonitzat una pujada constant que deixa un panorama complex per als llogaters. Sergio Gutiérrez, expert immobiliari, ofereix claus per a llogaters i propietaris sobre què fer quan finalitza un contracte.

L'especialista assegura que "un milió i mig de persones" es queda aquest any sense contracte de lloguer. La clau apareix si l'habitatge actual està en una zona declarada com a tensionada, on el propietari que "renova el contracte no pot pujar més que l'IPC", ha explicat en un vídeo a Instagram. Tot i això, "si no està en zona tensionada el preu pel nou contracte és lliure".

Vendre o una pujada lleugera

Sergio Gutiérrez recomana al propietari vendre. "És un bon moment", assegura. "Pots renovar mantenint el preu més IPC o fer un nou contracte apujant el preu", ha afirmat. A més, recomana no apujar el preu a un bon llogater, per les molèsties que pot generar llogar a algú que sí que dona molts problemes a la comunitat i al mateix propietari.

Per als llogaters, sortir a buscar un nou lloguer pot ser complicat, per això negociar de manera estratègica és clau: proposar un augment lleuger, "mantenint el preu de l'IPC", recordar reparacions o bon comportament. "En cap cas diguis que no acceptes cap pujada", ha advertit.

Després d'anys amb pujada al mercat immobiliari, l'expert creu que és "raonable" una petita pujada, però negar-se rotundament farà que el propietari comenci "a les dolentes" i l'important és trobar un "equilibri".

