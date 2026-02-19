Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Invertir en màquines expenedores i guanyar fins a 1.800 € nets al mes: l’experiència real d’un emprenedor valencià

David ho té clar: “Millor muntar-ho al teu ritme i triar bé la ubicació; si falles aquí, perds diners”

Vols invertir en màquines expenedores?

Vols invertir en màquines expenedores? / Javier Sánchez

Abril Benítez

David va entrar al negoci del vending el 2018, quan a casa van necessitar ingressos extra. Van començar amb una màquina expenedora de segona mà i un primer local.

El primer error: la ubicació

Aquella primera botiga no va funcionar perquè era en una zona amb molt vandalisme. La solució va ser clara: canviar-la a un punt més cèntric. A partir d’aquí, amb el temps, van anar obrint més locals fins a arribar a tres botigues a Alcoi (Alacant).

Quina inversió cal i quant es pot guanyar

Inversió inicial

Segons explica, per muntar una botiga de màquines expenedores cal una inversió d’uns 14.000 €. David diu que va preferir fer-ho pel seu compte perquè els locals “claus en mà” que li oferien algunes empreses li sortien massa cars.

Ingressos i benefici

David afirma que factura aproximadament 2.000 € bruts al mes per botiga. Un cop descomptes el producte, el lloguer i les despeses, calcula uns 500–600 € nets per botiga. En total, amb tres botigues, parla d’uns 1.800 € nets mensuals.

Com és el dia a dia: feina real i hores dedicades

20 hores setmanals (entre dos)

Un dels punts forts, diu, és la flexibilitat horària. Entre ell i la seva dona dediquen unes 20 hores a la setmana per gestionar les tres botigues: neteja, reposició, desplaçaments i relació amb proveïdors.

Avantatges i inconvenients del negoci del vending

Avantatges

  • Flexibilitat: no és una jornada “clàssica” si ho tens organitzat.
  • Model escalable: si una ubicació funciona, pots obrir més punts.
  • Gestió relativament simple: reposició, control d’estoc i manteniment.

Inconvenients

  • Ubicació i seguretat: un mal lloc o el vandalisme poden enfonsar la rendibilitat.
  • Inversió i retorn lent: David explica que va trigar quatre anys a recuperar la inversió inicial del primer local, sobretot per l’impacte de la covid.
  • Despeses fixes: lloguer, gènere, manteniment i imprevistos.

El consell clau de David

Tria bé el lloc i no et precipitis

El seu aprenentatge principal és directe: la ubicació ho és tot. Començar a poc a poc, controlar costos i evitar zones conflictives pot marcar la diferència entre tenir un extra estable… o una inversió que no retorna.

