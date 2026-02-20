Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tot el que has de saber de la baixa laboral per no tenir problemes amb l’empresa, segons l’advocat Ignacio de la Calzada

Durant la baixa tens obligacions clares: no fer activitats incompatibles amb la teva recuperació i anar a les cites de la mútua

T'han donat la baixa mèdica?

T'han donat la baixa mèdica? / pressfoto

Abril Benítez

Quan et donen una baixa mèdica no és un “permís” per fer vida normal com si res: és una situació protegida, sí, però amb normes. L’advocat laboralista Ignacio de la Calzada adverteix que alguns errors típics poden acabar en acomiadament disciplinari o en pèrdua de la prestació.

Què és una baixa laboral i per què te la donen?

La baixa mèdica s’emet quan un professional sanitari determina que no estàs en condicions de treballar per una malaltia o lesió. L’objectiu és facilitar la recuperació i, si escau, que puguis cobrar una prestació mentre no pots fer la teva feina.

Com funciona la baixa

Normalment el procés és:

  • Comunicat de baixa (inici) i, si cal, parts de confirmació.
  • Revisions i seguiment mèdic.
  • Comunicat d’alta quan ja ets apte per reincorporar-te.

Tot i que no sigui un accident laboral, la mútua pot fer controls i citar-te a revisió.

Obligacions durant la baixa, segons l’advocat

No fer res que perjudiqui la recuperació

Pots sortir de casa, però no pots fer activitats que contradiguin la lesió o el diagnòstic. Exemple típic: dir que tens el genoll malament i acabar fent gimnàs, muntanya o un partit.

No treballar (ni per a un altre ni “per al teu compte”)

Treballar estant de baixa —encara que sigui “una estona”, “un favor” o “una ajuda puntual”— es pot considerar una infracció greu.

Anar a les cites de la mútua

Si et citen i no hi vas, el missatge és clar: pots perdre el dret a cobrar. Oblits o “he perdut el mòbil” no solen servir d’excusa.

Si no pots anar-hi, comunica-ho i justifica-ho

Si hi ha una impossibilitat real (per exemple, urgències o ingrés), cal justificant. I si és un problema logístic, recomana avisar per escrit i demanar alternatives (fins i tot transport).

Què passa si no ho compleixes?

Problemes amb l’empresa

Si es demostra que fas activitats incompatibles (fins i tot amb detectiu), pot derivar en acomiadament disciplinari.

Conseqüències econòmiques i legals

A més del tema laboral, pots:

  • Perdre la prestació de la baixa
  • Haver de retornar diners si es considera cobrament indegut
  • I afrontar possibles sancions si l’Administració ho interpreta com a frau

Consells de l’advocat per evitar ensurts

  • Actua sempre d’acord amb el teu informe mèdic.
  • No facis activitats que puguin semblar “incompatibles”, encara que et trobis millor.
  • Ves a totes les revisions i guarda proves (correus, justificants).
  • Si no pots assistir-hi, avisa per escrit i aporta documentació.
  • I, si tens dubtes, consulta abans de fer res que pugui comprometre la baixa.

