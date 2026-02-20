Tot el que has de saber de la baixa laboral per no tenir problemes amb l’empresa, segons l’advocat Ignacio de la Calzada
Durant la baixa tens obligacions clares: no fer activitats incompatibles amb la teva recuperació i anar a les cites de la mútua
Quan et donen una baixa mèdica no és un “permís” per fer vida normal com si res: és una situació protegida, sí, però amb normes. L’advocat laboralista Ignacio de la Calzada adverteix que alguns errors típics poden acabar en acomiadament disciplinari o en pèrdua de la prestació.
Què és una baixa laboral i per què te la donen?
La baixa mèdica s’emet quan un professional sanitari determina que no estàs en condicions de treballar per una malaltia o lesió. L’objectiu és facilitar la recuperació i, si escau, que puguis cobrar una prestació mentre no pots fer la teva feina.
Com funciona la baixa
Normalment el procés és:
- Comunicat de baixa (inici) i, si cal, parts de confirmació.
- Revisions i seguiment mèdic.
- Comunicat d’alta quan ja ets apte per reincorporar-te.
Tot i que no sigui un accident laboral, la mútua pot fer controls i citar-te a revisió.
Obligacions durant la baixa, segons l’advocat
No fer res que perjudiqui la recuperació
Pots sortir de casa, però no pots fer activitats que contradiguin la lesió o el diagnòstic. Exemple típic: dir que tens el genoll malament i acabar fent gimnàs, muntanya o un partit.
No treballar (ni per a un altre ni “per al teu compte”)
Treballar estant de baixa —encara que sigui “una estona”, “un favor” o “una ajuda puntual”— es pot considerar una infracció greu.
Anar a les cites de la mútua
Si et citen i no hi vas, el missatge és clar: pots perdre el dret a cobrar. Oblits o “he perdut el mòbil” no solen servir d’excusa.
Si no pots anar-hi, comunica-ho i justifica-ho
Si hi ha una impossibilitat real (per exemple, urgències o ingrés), cal justificant. I si és un problema logístic, recomana avisar per escrit i demanar alternatives (fins i tot transport).
Què passa si no ho compleixes?
Problemes amb l’empresa
Si es demostra que fas activitats incompatibles (fins i tot amb detectiu), pot derivar en acomiadament disciplinari.
Conseqüències econòmiques i legals
A més del tema laboral, pots:
- Perdre la prestació de la baixa
- Haver de retornar diners si es considera cobrament indegut
- I afrontar possibles sancions si l’Administració ho interpreta com a frau
Consells de l’advocat per evitar ensurts
- Actua sempre d’acord amb el teu informe mèdic.
- No facis activitats que puguin semblar “incompatibles”, encara que et trobis millor.
- Ves a totes les revisions i guarda proves (correus, justificants).
- Si no pots assistir-hi, avisa per escrit i aporta documentació.
- I, si tens dubtes, consulta abans de fer res que pugui comprometre la baixa.
