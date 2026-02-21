Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jubilació o incapacitat permanent? L’error que pot fer-te perdre diners a la pensió

Amb 15 anys cotitzats tens dret al 50% de la jubilació; per arribar al 100% calen més de 36 anys i, per jubilar-te als 65 sense penalització, un mínim de 38 anys i mig. En incapacitat, la pensió pot ser del 75% (total) o del 100% (absoluta)

Què et beneficiarà més?

Abril Benítez

El dilema quan estàs malalt i a prop de retirar-te

Quan una persona acumula malalties que dificulten continuar treballant, s’obre la gran pregunta: és millor jubilar-se o demanar una incapacitat permanent? L’advocat laboralista Ignacio de la Calzada ho resumeix així: no n’hi ha prou amb pensar “si me la donaran”, sinó si econòmicament compensa segons els anys cotitzats, l’edat i el marge que queda per arribar a una jubilació completa.

Jubilació: els números que ho canvien tot

Quants anys cal cotitzar

  • 15 anys cotitzats: dret al 50% de la pensió.
  • Més de 36 anys cotitzats: per arribar al 100% de la pensió.
  • 38 anys i mig cotitzats: per jubilar-se als 65 anys sense penalització.

Quan pot interessar més jubilar-se

Si et queden pocs anys per arribar als 65 i ja tens una cotització alta, esperar pot ser la via més segura per aconseguir el 100% (si compleixes requisits).

Incapacitat permanent: què es pot cobrar (i què no és segur)

Grau total i grau absolut

  • Incapacitat permanent total: dona dret al 75% de la base reguladora.
  • Incapacitat absoluta: permet cobrar el 100% de la base reguladora.

El punt clau: no és automàtic

La Seguretat Social pot concedir un grau o un altre cas per cas. De la Calzada avisa que, fins i tot amb mals importants, és freqüent que es reconegui només la total (75%) i no pas l’absoluta (100%).

Quan pot compensar (i quan no)

  • Si tens, per exemple, 35 anys cotitzats, has de valorar si et surt a compte: si et concedeixen només el 75%, potser et convé esperar i arribar a una jubilació del 100%.
  • En canvi, la incapacitat pot ser atractiva si encara et queden molts anys per jubilar-te i veus difícil arribar al 100% de jubilació.

Com demanar la incapacitat: passos bàsics

1) Inici de l’expedient

Sovint comença mentre estàs en baixa mèdica (incapacitat temporal). L’INSS pot iniciar l’expedient d’ofici o el pots sol·licitar tu.

2) Sol·licitud i documents

Cal presentar la sol·licitud a l’INSS (presencial amb cita o per la seu electrònica) amb:

  • Informes mèdics actualitzats (públics i, si n’hi ha, privats)
  • Documentació laboral (historial de cotitzacions, certificats d’empresa si toca)

3) Tribunal mèdic i resolució

El tribunal mèdic revisa la documentació i sovint cita a reconeixement. Valora no només el diagnòstic, sinó com limita la feina habitual. Després, l’INSS resol si concedeix o denega i quin grau: parcial, total, absoluta o gran invalidesa. El termini pot allargar-se mesos.

La recomanació final

La decisió pot canviar molt la teva pensió: abans de triar, cal fer números amb anys cotitzats, edat, grau probable d’incapacitat i l’opció d’arribar a una jubilació completa. El més prudent és assessorar-se amb un especialista en dret laboral o Seguretat Social per evitar una pèrdua econòmica innecessària.

