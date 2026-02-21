Jubilació o incapacitat permanent? L’error que pot fer-te perdre diners a la pensió
Amb 15 anys cotitzats tens dret al 50% de la jubilació; per arribar al 100% calen més de 36 anys i, per jubilar-te als 65 sense penalització, un mínim de 38 anys i mig. En incapacitat, la pensió pot ser del 75% (total) o del 100% (absoluta)
El dilema quan estàs malalt i a prop de retirar-te
Quan una persona acumula malalties que dificulten continuar treballant, s’obre la gran pregunta: és millor jubilar-se o demanar una incapacitat permanent? L’advocat laboralista Ignacio de la Calzada ho resumeix així: no n’hi ha prou amb pensar “si me la donaran”, sinó si econòmicament compensa segons els anys cotitzats, l’edat i el marge que queda per arribar a una jubilació completa.
Jubilació: els números que ho canvien tot
Quants anys cal cotitzar
- 15 anys cotitzats: dret al 50% de la pensió.
- Més de 36 anys cotitzats: per arribar al 100% de la pensió.
- 38 anys i mig cotitzats: per jubilar-se als 65 anys sense penalització.
Quan pot interessar més jubilar-se
Si et queden pocs anys per arribar als 65 i ja tens una cotització alta, esperar pot ser la via més segura per aconseguir el 100% (si compleixes requisits).
Incapacitat permanent: què es pot cobrar (i què no és segur)
Grau total i grau absolut
- Incapacitat permanent total: dona dret al 75% de la base reguladora.
- Incapacitat absoluta: permet cobrar el 100% de la base reguladora.
El punt clau: no és automàtic
La Seguretat Social pot concedir un grau o un altre cas per cas. De la Calzada avisa que, fins i tot amb mals importants, és freqüent que es reconegui només la total (75%) i no pas l’absoluta (100%).
Quan pot compensar (i quan no)
- Si tens, per exemple, 35 anys cotitzats, has de valorar si et surt a compte: si et concedeixen només el 75%, potser et convé esperar i arribar a una jubilació del 100%.
- En canvi, la incapacitat pot ser atractiva si encara et queden molts anys per jubilar-te i veus difícil arribar al 100% de jubilació.
Com demanar la incapacitat: passos bàsics
1) Inici de l’expedient
Sovint comença mentre estàs en baixa mèdica (incapacitat temporal). L’INSS pot iniciar l’expedient d’ofici o el pots sol·licitar tu.
2) Sol·licitud i documents
Cal presentar la sol·licitud a l’INSS (presencial amb cita o per la seu electrònica) amb:
- Informes mèdics actualitzats (públics i, si n’hi ha, privats)
- Documentació laboral (historial de cotitzacions, certificats d’empresa si toca)
3) Tribunal mèdic i resolució
El tribunal mèdic revisa la documentació i sovint cita a reconeixement. Valora no només el diagnòstic, sinó com limita la feina habitual. Després, l’INSS resol si concedeix o denega i quin grau: parcial, total, absoluta o gran invalidesa. El termini pot allargar-se mesos.
La recomanació final
La decisió pot canviar molt la teva pensió: abans de triar, cal fer números amb anys cotitzats, edat, grau probable d’incapacitat i l’opció d’arribar a una jubilació completa. El més prudent és assessorar-se amb un especialista en dret laboral o Seguretat Social per evitar una pèrdua econòmica innecessària.
