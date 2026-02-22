Ja pots saber si has de pagar o no a la Declaració de la Renda 2025: consulta aquest simulador
Quatre passos senzills per veure què es presenta aquest 2026
Guillem Ortu
La campanya per retre comptes amb Hisenda s’acosta i un dels grans dubtes dels contribuents és saber quin serà el resultat del seu esborrany.
Per resoldre aquesta incertesa, l’Agència Tributària manté operativa la seva eina Renda WEB Open, un simulador que permet conèixer amb antelació si la declaració sortirà a pagar o a retornar sense necessitat d’esperar a l’obertura oficial del termini de presentació.
Què és Renda WEB Open i com funciona?
Renda WEB Open és una versió de la plataforma oficial que funciona exclusivament com a simulador. El seu principal avantatge és la facilitat d’accés, ja que no requereix identificació del contribuent mitjançant certificat digital o Cl@ve PIN, ni valida el NIF del declarant.
En entrar-hi, l’usuari pot optar per fer una nova declaració introduint les dades des de zero o, alternativament, carregar una simulació desada prèviament en un fitxer amb extensió específica.
Pas a pas per fer la simulació
Per obtenir un resultat precís, cal introduir manualment totes les dades personals i econòmiques. A diferència de l’esborrany oficial, aquest sistema no incorpora automàticament les teves dades fiscals, per la qual cosa hauràs de tenir a mà els ingressos, les retencions i les possibles deduccions.
Dades identificatives
Cal completar la informació bàsica pròpia i la de la unitat familiar. Un cop acceptada, el programa et portarà directament al resum de resultats.
Navegació
Et pots moure pels diferents apartats mitjançant el botó “Apartats declaració” o clicant els números de cada concepte. També inclou un cercador per localitzar caselles específiques per número o nom.
Càlcul automàtic
Si introdueixes dades en les modalitats individuals, el sistema recalcula automàticament la declaració conjunta.
Validació
Abans d’acabar, el botó “Validar” analitza la informació introduïda per detectar possibles errors o avisos.
Consulta del resultat final
Un cop completats tots els camps, pots comprovar el balanç final al “Document d’ingrés o devolució” o al resum de declaracions. L’eina permet fins i tot generar un PDF amb la “Vista prèvia” de la declaració perquè la puguis revisar amb calma.
Cal tenir en compte que Renda WEB Open no permet presentar la declaració. Es tracta únicament d’una prova informativa; per fer el tràmit oficial, caldrà accedir als serveis de tramitació de l’esborrany de l’Agència Tributària quan comenci la campanya.
