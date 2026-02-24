Acomiadat per “retocar” caducitats i congelar brioixeria a Costco
El TSJ d’Andalusia tomba l’acomiadament del setembre del 2021 i recorda que l’empresa mostrava “tolerància” amb pràctiques similars per reduir pèrdues
Un treballador de Costco, responsable de la fleca d’un supermercat de la cadena, va ser acomiadat el setembre del 2021 per una falta disciplinària “molt greu”. L’empresa l’acusava de canviar dates de caducitat, congelar productes sense autorització i aplicar un etiquetatge irregular per evitar que es llencés gènere. Però el Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia (TSJA) ha declarat l’acomiadament improcedent i obliga la companyia a readmetre’l o a pagar-li una indemnització de 27.601,52 euros.
Què va passar i per què el van acomiadar
Segons la carta d’acomiadament, el treballador —a l’empresa des del febrer del 2014, amb contracte indefinit a jornada completa— cobrava 3.354,83 euros mensuals i hauria dut a terme diverses pràctiques que Costco considerava inacceptables:
- Congelar productes com muffins, brioixeria i pastissos sense autorització, amb l’objectiu d’augmentar “fictíciament” la productivitat.
- Reetiquetar de manera irregular: posar com a data d’elaboració la data de descongelació i no la real.
- Allargar la vida útil dels productes endarrerint l’etiquetatge fins al moment de la venda.
- Vendre suposadament productes caducats després de reetiquetar-los.
- I, segons l’empresa, mantenir un tracte degradant i amenaces a subordinats per “ocultar” aquestes pràctiques.
Les acusacions es basaven en una investigació interna i actes signades per empleats.
Per què el TSJA diu que l’acomiadament és improcedent
El treballador va impugnar l’acomiadament. Primer, el Jutjat Social núm. 11 de Sevilla va concloure que les infraccions descrites no quedaven acreditades. Costco va recórrer la decisió, però el TSJA va desestimar el recurs.
El tribunal remarca que:
- No es van provar els fets descrits.
- Només va declarar un testimoni, i el jutge no el va considerar creïble per la seva parcialitat i animadversió.
- Les actes signades per empleats tampoc van ser suficients per sustentar l’acusació.
El punt clau: “tolerància empresarial” per reduir pèrdues
A més, el TSJA afegeix un element determinant: fins i tot en el cas que algunes conductes s’haguessin acreditat, l’empresa mostrava una certa “tolerància empresarial” amb pràctiques semblants quan li convenia per reduir pèrdues.
Com a exemples, a la resolució s’hi recull que:
- Va quedar provat que una superiora va ordenar posar a la venda un pastís de salmó descongelat malgrat dubtes sobre la qualitat.
- Es va autoritzar ampliar la vida útil de donuts i cookies per part de proveïdors i gerents.
Per això, el tribunal conclou que no es pot castigar amb la màxima severitat una conducta que la mateixa empresa ha permès o fins i tot instruït en altres ocasions per benefici econòmic.
Desenllaç: readmissió o indemnització de 27.601,52 €
Amb aquesta decisió, el TSJA determina que Costco ha d’escollir entre:
- Readmetre el treballador en les mateixes condicions, o
- Pagar-li una indemnització de 27.601,52 euros.
