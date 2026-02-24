Va perdre drets davant del seu inquilí als tribunals: la justícia aclareix qui ha de pagar les despeses de comunitat
L’Audiència Provincial d’Alacant dicta sentència en contra del propietari
Ramon Baylos
L’habitatge continua sent un dels temes centrals de debat polític a Espanya, fet que sovint genera friccions al seu voltant. Una situació que es produeix, sobretot, en la complexa relació que sovint s’estableix entre propietari i inquilí.
En aquest context, hi ha molts matisos que poden modificar significativament les obligacions de cadascuna de les parts respecte a l’habitatge. I, precisament, un dels aspectes més discutits té a veure amb les despeses de comunitat.
En relació amb això, l’Audiència Provincial d’Alacant ha resolt un cas recent en què la justícia es va posicionar a favor de l’inquilí. En aquest, un propietari volia cobrar-li 20 euros en concepte de despeses de comunitat, fins al punt de presentar una demanda formal el març del 2025.
El motiu principal de la denúncia estava relacionat amb diverses mensualitats impagades, però el propietari també va decidir incloure-hi les esmentades despeses de comunitat, així com una indemnització per danys i perjudicis.
Tanmateix, el jutjat va decidir emparar l’inquilí pel que fa a les despeses de comunitat per un motiu concret: l’obligació de pagar-les hauria d’haver quedat expressament reflectida en el contracte d’arrendament.
Aquesta sentència estableix un precedent de cara al futur: si un propietari té la intenció d’obligar l’inquilí a assumir les despeses de comunitat, això ha de constar per escrit i haver estat acceptat prèviament per ambdues parts.
A més, en qualsevol altre cas similar, la Llei de Propietat Horitzontal és força específica respecte a qui ha d’assumir aquestes despeses: sempre correspon al titular de l’habitatge.
En aquest sentit, el debat queda resolt arran d’un cas que ha generat molta conversa: pel que fa als pagaments a tercers, aquests han de ser assumits pel propietari, tret que s’hagi pactat expressament i per escrit en el contracte de lloguer.
