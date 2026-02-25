Manresa, alerta amb la Renda: el “detall” que Hisenda et pot cobrar fins al 150%
Ocultar ingressos o inflar deduccions pot acabar en sancions del 50% al 150% del que s’ha deixat d’ingressar
A Manresa, com arreu, la Renda 2026 arriba amb més lupa que mai: Bizum, Wallapop/Vinted, criptomonedes i fins i tot els lloguers poden deixar rastre. Un “descuit” tan habitual com no declarar un ingrés o inflar una deducció pot acabar en una sanció dura d’Hisenda, que en alguns casos pot enfilar-se fins al 150% del que s’ha defraudat.
Calendari de la campanya de la Renda 2026
Per evitar problemes, el primer és no fallar en dates:
- 8 d’abril de 2026: presentació per Internet (Renda WEB i app)
- 6 de maig de 2026: presentació per telèfon (pla “Li Truquem”, amb cita)
- 2 de juny de 2026: atenció presencial a oficines (amb cita)
- 25 de juny de 2026: últim dia per domiciliar declaracions a ingressar
- 30 de juny de 2026: tancament de la campanya
Els fraus que més castiga Hisenda
Ocultar ingressos
És el clàssic “no ho poso i ja està”: guanys que no apareixen a la declaració. Les multes varien segons import i intenció:
- Lleu: 50% (si és menys de 3.000 € o sense mala fe clara)
- Greu: 50%–100% (més de 3.000 € i indicis d’ocultació)
- Molt greu: 100%–150% (frau organitzat, testaferros, comptes a l’estranger, etc.)
Inventar deduccions o inflar despeses
Aquí el truc és “colar” despeses per pagar menys:
- Si Hisenda ho frena abans que cobris: multa del 15% del que volies cobrar de més
- Si ja t’has beneficiat i després t’enxampen: 50%–150% del benefici indegut
En què es fixa l’Agència Tributària
L’Agència creua dades i detecta més coses que abans, sobretot:
- Wallapop / Vinted (vendes recurrents o imports alts)
- Bizum (cobraments repetits per feines/serveis)
- Criptomonedes (guanys no declarats)
- Lloguers en negre (indicis d’ús de pisos “buits”)
Com evitar ensurts
Revisa ingressos, no t’inventis deduccions, guarda justificants i, si tens dubtes, rectifica abans que Hisenda ho detecti: és la diferència entre un ajust i una multa que fa mal.
