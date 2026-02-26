Estafa d’Hisenda per correu: alerta ciutadana pel phishing que suplanta l’Agència Tributària i roba les teves claus
Segons l’INCIBE, el 2025 es van detectar 122.223 ciberatacs a Espanya (+26% vs 2024). El frau digital va pujar un 19% fins a 45.445 incidències, i es van tancar 4.600 dominis fraudulents amb RED.es
L'OCU ha avisat d’una nova onada de correus que suplanten l’Agència Estatal d’Administració Tributària. L’objectiu és que la víctima cliqui un enllaç i introdueixi dades d’accés, especialment les credencials de la DEHÚ (Direcció Electrònica Habilitada Única), un servei clau per rebre notificacions de l’Administració.
El “ganxo” més habitual
Els missatges acostumen a imitar el llenguatge administratiu i porten assumptes del tipus:
- “Avís de posada a disposició de nova notificació electrònica REF XXXXXXXX”
A simple vista, el correu i la web poden semblar oficials, però el domini no correspon a l’original.
L'efecte “Campanya de la Renda”
Quan s’acosten terminis fiscals, augmenten les estafes
Els ciberdelinqüents aprofiten el context de la Campanya de la Renda (i, en general, qualsevol període de tràmits i pagaments) perquè la gent espera comunicacions d’Hisenda, té pressa per “regularitzar” o revisar notificacions i baixa la guàrdia davant un missatge que sona urgent i oficial.
Com s’aprofiten els estafadors
Enginyeria social: pressa, por i autoritat
Aquests correus juguen amb tres palanques: urgència (“pagament pendent”, “notificació disponible”), autoritat (logo i to institucional d’Hisenda) i confusió tècnica (enllaços i portals semblants als oficials).
I després què?
Un cop tenen les teves credencials, poden accedir a informació i notificacions, i fins i tot intentar reutilitzar contrasenyes en altres serveis. En paral·lel, el creixement de malware i ransomware fa que alguns atacs acabin en segrest de dades i exigència de diners.
Què és el phishing: és nou o fa anys que existeix?
No és nou: fa anys que existeix, però canvia de forma
El phishing no és una pràctica recent: existeix des de fa dècades i evoluciona constantment. El que canvia és el nivell de realisme dels correus i webs falses, el context que exploten (com la Renda) i els canals (correu, SMS, missatgeria, xarxes).
Com funciona en aquest cas
- Reps un correu que imita Hisenda
- Et demana que cliquis un enllaç
- Arribes a una pàgina “clònica” de la DEHÚ
- Hi introdueixes dades i les roben
Què fer si t’hi trobes
Si només has rebut el correu
- No cliquis cap enllaç ni descarreguis cap fitxer
- Reenvia’l a l’INCIBE (bústia de report)
- Bloqueja el remitent i marca’l com a correu brossa
Si ja has clicat o has introduït dades
- Truca a la Línia d’Ajuda en Ciberseguretat (017) (INCIBE)
- Canvia immediatament les contrasenyes afectades i qualsevol altra on la reutilitzessis
- Activa doble autenticació a tots els serveis possibles
- Conserva proves: captures, enllaços, missatges i capçaleres del correu
- Presenta denúncia aportant tota la documentació
Mesures de prevenció que funcionen
- Utilitza contrasenyes úniques i robustes
- Revisa periòdicament si el teu nom/dades apareixen a internet
- Recorda: els tràmits oficials es fan només via portals i sistemes d’identificació oficials com Cl@ve permanent, Cl@ve mòbil, certificat digital o DNI electrònic
