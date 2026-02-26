Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
23-FVisita Papa a CatalunyaRestaurant GlobusToni Elías a SupervivientesCortafuegoFineArtJYSK
instagramlinkedin

Estafa d’Hisenda per correu: alerta ciutadana pel phishing que suplanta l’Agència Tributària i roba les teves claus

Segons l’INCIBE, el 2025 es van detectar 122.223 ciberatacs a Espanya (+26% vs 2024). El frau digital va pujar un 19% fins a 45.445 incidències, i es van tancar 4.600 dominis fraudulents amb RED.es

Compte amb els emails falsos que pots rebre fent-se passar per Hisenda

Compte amb els emails falsos que pots rebre fent-se passar per Hisenda / Agència Tributària

Abril Benítez

L'OCU ha avisat d’una nova onada de correus que suplanten l’Agència Estatal d’Administració Tributària. L’objectiu és que la víctima cliqui un enllaç i introdueixi dades d’accés, especialment les credencials de la DEHÚ (Direcció Electrònica Habilitada Única), un servei clau per rebre notificacions de l’Administració.

El “ganxo” més habitual

Els missatges acostumen a imitar el llenguatge administratiu i porten assumptes del tipus:

  • “Avís de posada a disposició de nova notificació electrònica REF XXXXXXXX”

A simple vista, el correu i la web poden semblar oficials, però el domini no correspon a l’original.

L'efecte “Campanya de la Renda

Quan s’acosten terminis fiscals, augmenten les estafes

Els ciberdelinqüents aprofiten el context de la Campanya de la Renda (i, en general, qualsevol període de tràmits i pagaments) perquè la gent espera comunicacions d’Hisenda, té pressa per “regularitzar” o revisar notificacions i baixa la guàrdia davant un missatge que sona urgent i oficial.

Com s’aprofiten els estafadors

Enginyeria social: pressa, por i autoritat

Aquests correus juguen amb tres palanques: urgència (“pagament pendent”, “notificació disponible”), autoritat (logo i to institucional d’Hisenda) i confusió tècnica (enllaços i portals semblants als oficials).

I després què?

Un cop tenen les teves credencials, poden accedir a informació i notificacions, i fins i tot intentar reutilitzar contrasenyes en altres serveis. En paral·lel, el creixement de malware i ransomware fa que alguns atacs acabin en segrest de dades i exigència de diners.

Què és el phishing: és nou o fa anys que existeix?

No és nou: fa anys que existeix, però canvia de forma

El phishing no és una pràctica recent: existeix des de fa dècades i evoluciona constantment. El que canvia és el nivell de realisme dels correus i webs falses, el context que exploten (com la Renda) i els canals (correu, SMS, missatgeria, xarxes).

Fraud Scam Phishing Caution Deception Concept

Compte amb el phishing / Freepik

Com funciona en aquest cas

  1. Reps un correu que imita Hisenda
  2. Et demana que cliquis un enllaç
  3. Arribes a una pàgina “clònica” de la DEHÚ
  4. Hi introdueixes dades i les roben

Què fer si t’hi trobes

Si només has rebut el correu

  • No cliquis cap enllaç ni descarreguis cap fitxer
  • Reenvia’l a l’INCIBE (bústia de report)
  • Bloqueja el remitent i marca’l com a correu brossa

Si ja has clicat o has introduït dades

  • Truca a la Línia d’Ajuda en Ciberseguretat (017) (INCIBE)
  • Canvia immediatament les contrasenyes afectades i qualsevol altra on la reutilitzessis
  • Activa doble autenticació a tots els serveis possibles
  • Conserva proves: captures, enllaços, missatges i capçaleres del correu
  • Presenta denúncia aportant tota la documentació

Notícies relacionades

Mesures de prevenció que funcionen

  • Utilitza contrasenyes úniques i robustes
  • Revisa periòdicament si el teu nom/dades apareixen a internet
  • Recorda: els tràmits oficials es fan només via portals i sistemes d’identificació oficials com Cl@ve permanent, Cl@ve mòbil, certificat digital o DNI electrònic

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
  2. Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
  3. Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
  4. Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
  5. Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
  6. Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
  7. Toni Elías fa el salt al món dels reality: participarà en la nova temporada de 'Supervivientes
  8. Quan el Prat de Cadí era un estany: un estudi reconstrueix el paisatge glacial de la Cerdanya

Un ajuntament de l’Anoia ajuda les famílies celíaques davant un sobrecost que frega els 1.000 euros l’any

Un ajuntament de l’Anoia ajuda les famílies celíaques davant un sobrecost que frega els 1.000 euros l’any

El canvi climàtic ha alimentat el tren de borrasques d’aquest hivern i ha augmentat fins a un 36% la intensitat de les pluges a Espanya

El canvi climàtic ha alimentat el tren de borrasques d’aquest hivern i ha augmentat fins a un 36% la intensitat de les pluges a Espanya

Transport escolar a l'Alt Urgell: també als pobles més petits

Transport escolar a l'Alt Urgell: també als pobles més petits

Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil

Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil

Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny

Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny

Solsona reforça les àrees de Medi Ambient i Promoció Econòmica amb places laborals vacants des de 2019 i 2023

Solsona reforça les àrees de Medi Ambient i Promoció Econòmica amb places laborals vacants des de 2019 i 2023

L'esquí que compta per nota: 2.000 alumnes del Pirineu fan classe a la neu

L'esquí que compta per nota: 2.000 alumnes del Pirineu fan classe a la neu

Nucli antic de Solsona: més brigada, més flors

Nucli antic de Solsona: més brigada, més flors
Tracking Pixel Contents