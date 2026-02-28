Els tres motius que justifiquen fer un testament, segons una advocada: "Encara que no tinguis propietats i ho vegis llunyà"
A més, quan creus que has de fer-la? Amb 30, 50 o 70 anys?
Pedro Sanjuán
Fer testament no és només un tràmit: és una manera d’evitar problemes quan arribi una herència. Un document ben redactat deixa clar qui rebrà què, redueix el risc de disputes i estalvia paperassa i temps. A més, aporta tranquil·litat mentre es viu i facilita la gestió patrimonial en un moment emocionalment difícil.
Laura Lobo, advocada especialitzada en herències, adverteix de la importància de fer testament encara que no es tinguin béns immobles o es vegin com quelcom llunyà. "Entenc que potser per mandra, per manca de coneixement, simplement perquè també comporta un cost, o fins i tot perquè està relacionat amb la mort, molta gent no té testament", explica en un pòdcast de l'Institut Europeu d'Assessorament Fiscal (INEAF). També hi ha, explica, casos de morts sobtades o malalties sobtades.
Per què fer testament?
Molta gent creu que els testaments només són per a aquells que acumulen molts actius. Res més lluny de la realitat. Per això, l'advocada explica algunes de les raons de pes per fer testament. D'una banda, tenir testament redueix costos i redueix la paperassa. "El procés és més fàcil i ràpid quan hi ha testament que quan no n'hi ha. Si hi ha testament, ja tens el document, per tant, és més barat, per exemple, que si no tens testament i has de tramitar una declaració d'hereus", explica.
"La declaració d'hereus costa més a la notaria i també triga més perquè es triga aproximadament un mes a tramitar-se. A més, quan no hi ha testament, l'herència es distribueix segons la llei, mentre que quan hi ha testament, és el mateix testador qui decideix com vol que es deixin els seus béns i com vol que es tracti tot", emfatitza Lobo, i afegeix que els hereus també reben els béns abans si hi ha testament que si no n'hi ha.
D'altra banda, Lobo desmenteix el mite sobre que fer testament només val la pena si es tenen molts béns i propietats. "Només perquè no tinguis grans actius, com cases o terrenys, no vol dir que no puguis decidir on van la resta dels teus actius, com comptes bancaris o simplement coses que són importants per a tu, com una col·lecció de llibres, discos o bosses de mà. També pots tenir una motocicleta, de manera que pots decidir a qui la deixaràs", argumenta.
Així mateix, és important que els testaments no només es refereixen a actius i propietats. Lobo explica que "també pots nomenar un tutor per a fills menors, perdonar un deute que algú et deu i moltes altres coses que es poden fer".
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Uns coneguts van trobar la víctima del crim de Balsareny a casa seva
- Idealista situa Manresa com una de les ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge
- Crim de Vilafruns: preguntes i respostes sobre la mort violenta de Balsareny
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després