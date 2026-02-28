Ho confirma el Banc d'Espanya: això és el que passa si envies una transferència a un IBAN equivocat
T’expliquem quina responsabilitat té el banc si hi ha un error
Laura Morote
Enviar una transferència bancària és un gest quotidià. Pagaments, lloguers, compres o préstecs entre amics es resolen en segons des del mòbil. Però, què passa si t’equivoques en escriure l’IBAN? El Banc d’Espanya explica a través del seu web què ocorre en aquests casos, si es poden recuperar els diners i quines obligacions tenen les entitats financeres.
L’IBAN, la clau de tota transferència bancària
L’IBAN és el codi que identifica un compte bancari. A Espanya està format per 24 caràcters, entre lletres i números. És únic per a cada compte i funciona com un DNI bancari vàlid en qualsevol país que utilitzi aquest sistema internacional.
Dins d’aquests 24 caràcters hi ha dos dígits de control. Això significa que, si s’introdueix malament algun número, el sistema sol detectar l’error automàticament i avisa abans de completar l’operació. Aquest mecanisme redueix molt les equivocacions, però no les elimina del tot.
El problema apareix quan l’IBAN introduït existeix i pertany a una altra persona. En aquest cas, la transferència s’executa correctament des del punt de vista tècnic, encara que el destinatari no sigui el que tu volies.
Quines obligacions tenen les entitats financeres
El Banc d’Espanya recorda un punt important: quan el client ordena una transferència amb un IBAN concret i el banc l’executa tal com va ser indicada, l’operació es considera correctament realitzada.
A més, les transferències són irrevocables. Això vol dir que, un cop enviades, no es poden anul·lar automàticament, siguin ordinàries o immediates. Si els diners arriben a un altre compte per un error en teclejar l’IBAN, l’entitat financera no els pot retornar pel seu compte.
En aquests casos, el banc pot intentar contactar amb l’entitat del beneficiari per sol·licitar la devolució, però dependrà que la persona que va rebre els diners accepti reintegrar-los. Si s’hi nega, el conflicte podria acabar per via judicial.
El nou sistema de verificació obligatori
Per reduir aquests errors, des del 9 d’octubre els proveïdors de serveis de pagament estan obligats a oferir un sistema gratuït de verificació abans d’enviar la transferència.
Com funciona? Quan el client introdueix l’IBAN i el nom del beneficiari, el banc comprova si coincideixen amb les dades del titular d’aquell compte. Abans d’enviar els diners, informa si el resultat és coincident, gairebé coincident o no coincident.
Per exemple, pot aparèixer un avís indicant que “el nom introduït no coincideix amb el titular del compte”. També pot passar que, per motius tècnics, no es pugui fer la verificació. En aquest cas, el més prudent és no continuar amb l’operació.
Si el sistema alerta que el beneficiari és no coincident o gairebé coincident i, tot i així, el client decideix continuar, la transferència es completarà. En aquest supòsit, ni l’entitat financera ni el receptor seran responsables de l’error.
Avisos que no sempre signifiquen error
El Banc d’Espanya també assenyala que pot haver-hi advertiments sense que existeixi un error real. És habitual quan el nom no s’escriu exactament igual que figura al contracte bancari.
Un exemple senzill: si el destinatari és “José”, però al banc apareix com a “José Luis”, el sistema pot marcar una coincidència parcial. També passa amb noms compostos o abreviatures.
Per això, tot i que el sistema de verificació aporta una capa extra de seguretat, convé revisar amb cura l’IBAN abans de confirmar l’operació, especialment si l’import és elevat. Una sola xifra mal escrita pot convertir una transferència rutinària en un problema difícil de resoldre.
