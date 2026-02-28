"El paleta de TikTok" que ha tornat a fer atractiu un ofici en perill
Amb més de 170.000 seguidors, Santiago Carpintero dona visibilitat a la construcció i porta nous clients a l’empresa familiar
En moltes zones, els oficis de tota la vida s’estan quedant sense relleu generacional: molts joves prefereixen altres camins, el treball a l’obra s’associa a duresa i poca projecció, i el sector es va envellint. Enmig d’aquest panorama, un noi de 22 anys ha capgirat el relat des del mòbil: Santiago Carpintero, conegut com “El paleta de TikTok”, ha convertit el dia a dia a la construcció en contingut que enganxa… i que també porta feina real a l’empresa familiar.
Qui és “El paleta de TikTok” i per què ha connectat amb tanta gent
Santiago Carpintero és un jove de Castella-la Manxa, d’un poble d’uns 3.500 habitants. El seu pare té una empresa de paleta “de tota la vida” i, per a ell, aquell món no era aliè: mentre estudiava un grau mitjà de telecomunicacions, moltes tardes ja anava a l’obra a donar un cop de mà. A poc a poc, l’ofici se li va quedar a les mans.
Ell mateix explica que no es veia treballant en allò que havia estudiat. En canvi, a la construcció hi trobava una cosa difícil d’explicar en un currículum: rutina, aprenentatge i una satisfacció molt física de “fer” coses. De fet, aquesta inclinació li ve de petit: recorda com va arribar a muntar una màquina de cotó de sucre amb un trepant que el seu pare tenia sense estrenar i unes llaunes. És el mateix impuls que avui trasllada a l’obra: curiositat, enginy i orgull d’un treball que sovint es mira per sobre l’espatlla.
Fa més de tres anys que treballa colze a colze amb el seu pare. I no idealitza el començament: diu que els primers dies van ser durs, que arribava esgotat i “més perdut que una agulla en un paller”. Però hi va tornar l’endemà. I l’altre. Fins que l’ofici va deixar de ser una prova i va passar a ser part de qui és.
Com i des de quan ho explica a TikTok
Poc després de començar a l’obra, va obrir un compte a TikTok per compartir el seu dia a dia. Va començar com un passatemps, però el perfil va créixer fins a superar els 170.000 seguidors (a finals de gener). I amb aquest creixement li va arribar un sobrenom que ja és marca: “El paleta de TikTok”.
Ell insisteix que les xarxes socials no les vol com a únic pla de vida: sap que “un dia ets a dalt i l’endemà la gent et pot deixar de veure”. Tot i això, manté el control total del que publica: grava, edita i aprèn amb tutorials. Aquesta autenticitat —no la imatge polida, sinó el real— és una de les claus que fa que el seu contingut sembli proper.
El que està aconseguint l’empresa del seu pare gràcies a les publicacions
El gran gir és que el que publica no només li dona visibilitat a ell: també funciona com a aparador de l’empresa familiar. Segons explica, molta gent li escriu per contractar-los, i TikTok s’ha convertit en una mena de boca-orella modern: gent que veu com treballen, com resolen problemes i quin és el ritme real d’una reforma.
A més, les xarxes li han obert una altra porta inesperada: ha creat una comunitat a WhatsApp amb joves paletes d’arreu del món que comparteixen experiències i s’ajuden. No és només “fer vídeos”, sinó posar en contacte persones que sovint se senten soles en un ofici dur i poc valorat.
I, tot plegat, també l’ha obligat a aprendre a gestionar la fama: explica que la primera vegada que li van demanar una foto va trucar corrents a la seva mare. Ara ho viu amb més naturalitat, i diu que li importa el tracte amb la gent que el segueix: parar, saludar i conversar quan pot.
Oficis que s’estan perdent: el problema del relleu generacional
El cas de Santiago posa llum a una realitat més gran: falten mans. Ell calcula que la mitjana d’edat al sector ronda els 50 anys. I les dades hi apunten: segons l’informe “Mercado de trabajo en el sector de Construcción | 2025” de Randstad Research, el 55,5% de l’ocupació del sector es concentra en treballadors de més de 45 anys.
Aquesta manca de relleu generacional té conseqüències directes: menys professionals disponibles, especialització més escassa i la sensació que alguns treballs de tota la vida van desapareixent. Per això ell llança una predicció que sona crua, però té lògica de mercat: si cada vegada hi ha menys gent disposada a treballar a la construcció, “s’hi guanyarà molts diners” perquè el sector necessitarà —i pagarà— qui s’hi quedi.
En el fons, el que fa “El paleta de TikTok” no és només ensenyar una reforma: és tornar dignitat i veu a un ofici que molts donaven per “invisible”, i demostrar que, de vegades, un canvi de mirada comença amb un vídeo gravat entre ciment i pols.
